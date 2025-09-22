Младићи бјежали од полиције, па настрадали у језивој несрећи

Извор:
Блиц
Филмска потјера иполиције завршила се трагедијом када је украдени аутомобил са двојицом младића ударио у стуб. Инцидент се догодио након што су се одбили зауставити на полицијској контроли. Возач (19) је прошао са лакшим повредама, док је његов сапутник (18) погинуо на мјесту несреће.
Према првим информацијама, полицијска патрола код Болоње је примјетила украдено возило док је стајало на црвеном свјетлу. Када су се полицајци приближили, возач је, чим се упалило зелено, нагло стартовао великом брзином. Услиједила је потјера која је трајала неколико минута.
Како је саопштено, патролно возило и украдени аутомобил нису остварили никакав физички контакт. Полицајци нису били присутни у тренутку удара, већ су неколико минута касније затекли возило смрскано о стуб поред пута.
У несрећи је страдао 18-годишњи путник, који је, према полицијским подацима, раније имао пријаве за крађу и пружање отпора. Деветнаестогодишњи возач, без претходних пријава, избјегао је теже повреде и збринут је на лицу мјеста.
Истрага о случају је у току, а полиција прикупља све околности које су довеле до кобног краја потјере, пише Блиц.
