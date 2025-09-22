Logo

Младићи бјежали од полиције, па настрадали у језивој несрећи

Извор:

Блиц

22.09.2025

19:16

Коментари:

0
Младићи бјежали од полиције, па настрадали у језивој несрећи
Фото: Танјуг/АП

Филмска потјера иполиције завршила се трагедијом када је украдени аутомобил са двојицом младића ударио у стуб. Инцидент се догодио након што су се одбили зауставити на полицијској контроли. Возач (19) је прошао са лакшим повредама, док је његов сапутник (18) погинуо на мјесту несреће.

Према првим информацијама, полицијска патрола код Болоње је примјетила украдено возило док је стајало на црвеном свјетлу. Када су се полицајци приближили, возач је, чим се упалило зелено, нагло стартовао великом брзином. Услиједила је потјера која је трајала неколико минута.

ILU-VJEŠTAČKA-INTELIGENCIJA-28082025

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција зна да ли ћете добити рак у наредних 20 година?

Како је саопштено, патролно возило и украдени аутомобил нису остварили никакав физички контакт. Полицајци нису били присутни у тренутку удара, већ су неколико минута касније затекли возило смрскано о стуб поред пута.

У несрећи је страдао 18-годишњи путник, који је, према полицијским подацима, раније имао пријаве за крађу и пружање отпора. Деветнаестогодишњи возач, без претходних пријава, избјегао је теже повреде и збринут је на лицу мјеста.

Истрага о случају је у току, а полиција прикупља све околности које су довеле до кобног краја потјере, пише Блиц.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

potjera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Vještačka inteligecncija

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција зна да ли ћете добити рак у наредних 20 година?

2 ч

0
Пале акције „Поршеа“

Ауто-мото

Пале акције „Поршеа“

2 ч

0
Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

Република Српска

Мазалица поручио Косовој: Не тражите да поштујемо оно што ни ви сами не поштујете!

2 ч

0
ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

БиХ

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

2 ч

0

Више из рубрике

Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

Србија

Стиже посебан стаж за мајке, а ово су услови

2 ч

0
Гашић: Хелезови иступи према Србији и српском народу веома непријатељски

Србија

Гашић: Хелезови иступи према Србији и српском народу веома непријатељски

5 ч

2
Покушај убиства у дворишту куће: Мушкарца претукао дрвеним предметом

Србија

Покушај убиства у дворишту куће: Мушкарца претукао дрвеним предметом

5 ч

0
Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

Србија

Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner