Погинула млада нада српског фудбала: Откривен идентитет настрадалог тинејџера

22.09.2025
19:51
Коментари:0
Трагедија је потресла Крагујевац након саобраћајне несреће која се догодила у недјељу увече код Шумадија сајма.
У директном судару аутомобила и камиона живот је изгубио деветнаестогодишњи Стефан С, док је још пет особа задобило повреде, од којих се троје налази у критичном стању.
Несрећа се одиграла око 21.30 часова када је „рено клио“ са петоро младих, старости од 17 до 19 година, из непознатих разлога скренуо са пута и ударио у камион који се кретао из супротног правца.
Стефан је сједио на задњем сједишту, а и поред брзе реакције љекара, подлегао је повредама. Његови пријатељи и возач камиона пребачени су у УКЦ Крагујевац, гдје се љекари боре за њихове животе.
Породица и пријатељи настрадалог у шоку су и невјерици. Кажу да је Стефан био вриједан и скроман младић, омиљен међу вршњацима и познат као перспективан фудбалер.
- Стефан је био предиван младић, поштен, весео и увијек насмијан. Фудбалер и млада нада. Уписао је школу, а уз то и радио. Родитељи су прошле године организовали велику прославу за његово пунољетство, поносили су се њиме. Задесила их је огромна туга - рекла је за Курир познаница породице.
Љекари наводе да повријеђени имају озбиљне повреде главе, грудног коша и удова, те да су одмах смјештени на одјељење интензивне његе. Истрага ће утврдити тачне околности које су довеле до кобног судара.
- У УКЦ Крагујевац тренутно је хоспитализовано пет особа са тешким тјелесним повредама, од којих је троје животно угрожено. Најзаступљеније су повреде главе, грудног коша и екстремитета. Сви пацијенти налазе се у јединицама интензивног лијечења, а у току су све неопходне дијагностичке и терапијске процедуре. Једно лице је подлегло повредама непосредно по пријему у реанимациону амбуланту - стоји у саопштењу УКЦ Крагујевца.
