Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

06.01.2026
12:07
Коментари:0
Због наглог пораста водостаја ријеке Дрине и проблема са водоснабдијевањем и електричном енергијом на подручју Зворника, Градски шта за ванредне ситуације на данашњем засједању прогласио је ванредну ситуацију на подручју Зворника.
"Нажалост током ноћи дошло је до наглог пораста водостаја ријеке Дрине. Јутрос смо добили информације да је ХЕ Мали Зворник морала да пусти огромне количине воде зато што је узводно дошло до наглог пораста ријеке Дрине који није био предвиђен. Према информацијама, тренутни проток воде на ХЕ Бајина Башта је 2350 кубних метара у секунди, тако да очекујемо у послијеподневним часовима у Зворнику 2500, 2600, а можда и 2700 кубних у секунди што је огроман пораст. Нажалост информације за наредне дане нису оптимистичне, јер се очекује да ће доћи до додатног пораста водостаја ријеке Дрине. Наше службе су на терену, а штета је већ причињена, јер су два аутомобила завршила под водом. Оно што је добро је да су ријеке Сапна, Хоча и Дрињача у својим коритима и да оне тренутно не угрожавају становништво. Даћемо све од себе да спријечимо велику штету. Од Фоче и Бајине Баште долази јако велики талас на који нажалост не можемо пуно утицати", истакао је командант Градског штаба за ванредне ситуације Бојан Ивановић.
Припадници Службе цивилне заштите и Ватрогасне јединице Зворник су већ у насељима Терминал и викенд насељу у Шепку гдје предузимају одређене активности, а становништво је обавјештено о потенцијалној опасности. У пословној зони Јадар припремају се вреће с пијеском, а спремна је и механизација
Градска управа Зворник је у сталној комуникацији са свим надлежним предузећима и службама, те се активности усмјеравају према најугроженијим подручјима и домаћинствима, у складу са приоритетима и могућностима које диктирају временски услови.
"Што се тиче снабдијевања електричном енергијом, добили смо увјеравања да ће врло брзо доћи до нормализације. Јутрос су електричну енергију добила домаћинства у Бошковићима, Петковцима и Шетићима. Шепак, Брањево и Пилица би требали у току добити електричну енергију. Проблем је Зелиње и далековод у Каменици који је под теретом снијега у потпуности је поломљен. Очекујемо да Зелиње и Дрињача такође добију уредно снабдијевање електричном енергијом, а из "Електро- Бијељине" су нам јавили да ће пробати из правца Милића обезбиједити напон. Због нестанка електричне енергије угрожено је и водоснабдијевање, како у мјестима која немају електричну енергију, тако и у самом граду, јер се значајан дио градске зоне снабдијева из Зелиња. Дијеловима града који су без воде, комунално предузеће ће путем цистерни достављати воду", поручио је Ивановић.
Градска управа ће и у наредном периоду пратити стање на терену и благовремено информисати јавност о свим важним информацијама, уз апел грађанима за стрпљење и разумијевање док се проблеми у потпуности не отклоне.
Из Службе цивилне заштите апелују на грађане да уколико осјете било какву опасност и примјете изливање ријека и рјечица из корита, да о томе обавијесте Службу цивилне заштите на број телефона 056/210-853.
