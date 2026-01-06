Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

06.01.2026
12:31
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је православним вјерницима Божић, уз поруку да снага овог великог празника, у времену које захтијева стрпљење, мудрост и солидарност, духовно оснажи, повеже и окупи око трајних хришћанских вриједности мира, љубави, милосрђа, праштања и муђусобног разумијевања.
"Поводом најрадоснијег хришћанског празника – Божића, упућујем вам искрене честитке, са жељом да радост и свјетлост празника рођења Христовог у све домове унесу добро здравље, радост, благостање и вјеру у боље дане", наводи се у честитки.
Чвијановићева је честитку упутила Његовој светости патријарху српском Порфирију, свештенству и монаштву Српске православне цркве и свим вјерницима који празнују по јулијанском календару, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Бања Лука
Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци
"У жељи да предстојеће божићне дане, испуњени топлином и спокојем, подијелите са својим породицама и ближњима, поздрављам вас традиционалним поздравом: "Мир Божји - Христос се роди!", наводи се у Цвијановићевој честитки.
Српска православна црква прославиће сутра Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Најновије
Најчитаније
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Тренутно на програму