Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

06.01.2026

12:31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је православним вјерницима Божић, уз поруку да снага овог великог празника, у времену које захтијева стрпљење, мудрост и солидарност, духовно оснажи, повеже и окупи око трајних хришћанских вриједности мира, љубави, милосрђа, праштања и муђусобног разумијевања.

"Поводом најрадоснијег хришћанског празника – Божића, упућујем вам искрене честитке, са жељом да радост и свјетлост празника рођења Христовог у све домове унесу добро здравље, радост, благостање и вјеру у боље дане", наводи се у честитки.

Чвијановићева је честитку упутила Његовој светости патријарху српском Порфирију, свештенству и монаштву Српске православне цркве и свим вјерницима који празнују по јулијанском календару, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Бадњак

Бања Лука

Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

"У жељи да предстојеће божићне дане, испуњени топлином и спокојем, подијелите са својим породицама и ближњима, поздрављам вас традиционалним поздравом: "Мир Божји - Христос се роди!", наводи се у Цвијановићевој честитки.

Српска православна црква прославиће сутра Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.

Жељка Цвијановић

Badnji dan

