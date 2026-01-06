Минић: Да Бадњи дан донесе мир, љубав и достојанство

06.01.2026
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић пожелио је да топлина дома, вјера и слога буду јачи од свих изазова и да Бадњи дан у домове вјерника донесе мир, љубав и достојанство.
- Данас, на Бадњи дан, дијелимо радост и мир са својим народом - написао је Минић на Инстаграму.
Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће
Српска православна црква прославља данас Бадњи дан, припремајући се за најрадоснији хришћански празник Рођење Исуса Христа - Божић.
