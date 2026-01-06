Logo
Носовић: Српска - гарант опстанка Срба на овим просторима

Извор:

СРНА

06.01.2026

09:03

Предсједник Савеза логораша Републике Српске Анђелко Носовић изјавио је да је Дан Републике - 9. јануара најважнији датум за Српску и српски народ јер је Српска трајна гаранција опстанка Срба на овим просторима.

"Када видимо шта све жели дио међународне заједнице и Бошњаци, онда је постојање Републике Српске једна врста одбране и гарант постојања и сигурност за српски народ на овим просторима", рекао је Носовић Срни.

Према његовим ријечима, имати своју републику значи бити слободан, свој на своме и то је нешто што је сваком човјеку у Републици Српској од великог значаја.

"Ово је посебно важно за српске логораше, јер да смо имали Републику Српску, ми не би доспјели у казамате наших душмана. Нема те цијене и препреке да се брани и очува Република Српска, која је гаранција опстанка Срба на овим просторима", указује Носовић.

Говорећи о најављеном откривању централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у Бањалуци у оквиру обиљежавања Дана Републике, Носовић је истакао да је то од историјског значаја јер је за одбрану Републике Српске више од 24.000 српских бораца дало своје животе.

"У Републици Српској треба да његујемо културу сјећања на погинуле српске борце и да то преносимо на младе генерације како њихова жртва никада не би отишла у заборав", поручио је Носовић.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

Република Српска

9. јануар - Дан Републике Српске

Anđelko Nosović

