Зашто се Доналд Трамп диви Србима: За АТВ открио Род Благојевић

Аутор:Стеван Лулић
05.01.2026
22:00
Коментари:1
Гост првог овогодишњег АТВ интервјуа био је Род Благојевић, бивши гувернер Илиноја и блиски сарадник америчког предсједника Доналда Трампа.
Благојевић је за АТВ говорио о геополитичкој ситуацији, Дану Републике Српске, укидању санкција Милораду Додику и бројним другим стварима.
Између осталог, открио је и шта Трамп мисли о Србима, али и нагласио да су Бил Клинтон и америчка администрација 90-их година учиниле велику неправду према Србима.
Како каже, то посебно погађа јер су управо Срби били велики савезници САД у два свјетска рата.
Република Српска
Род Благојевић за АТВ: Додик поднио жртву, укидање санкција значајан корак
"Клинтон и његова влада у то вријеме су одлучили да подрже страну која је била против нас у оба свјетска рата", рекао је Благојевић за АТВ.
Истакао је да актуелни предсједник САД Доналд Трамп друкчије види ствари.
"Трамп је другачији, има јако другачији поглед на свијет. Знам засигурно да се он диви Србима јер су они борбен народ. Знам да има дивљења према предсједнику Додику", истакао је Благојевић за АТВ.
Комплетан интервју погледајте у видео прилогу у наставку:
