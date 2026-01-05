Logo
Бадњачићи спремни – православци сутра прослављају Бадњи дан

Извор:

АТВ

05.01.2026

21:01

Бадњачићи
Фото: АТВ

Светиња у срцу Теслића окупља младе. Уз осмијех на лицу, и у топлој празничној атмосфери, млади су се сложно прихватили посла.

Паковали су бадњачиће које ће вјерници из храма Пресвете Тројице, послије литургије на Бадње вече, понијети својим кућама. Све су то млади припремали са љубављу.

Цвијан Симић

Бања Лука

АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића

"Бадњачиће смо заправо спремали за најрадоснији празник Божић, то јесте Бадње вече. Спремали смо га у духу заједништва, радости и љубави спремајући се за овај радостан празник", каже Теслићанка Данијела Симић.

"Приликом паковања смо се сви смијали, радовали, причали смо стално. 05:03 (РЕЗ) 05:15 Колико се ти Милице радујеш предстојећим празницима? Много се радујем, као и сви ми, једва чекам ту атмосферу, топлину дома, љубави и дружења са ближњима", истакла је Милица Мишић.

Посла са омладином прихватили су се и њихови вјероучитељи из основних и средњих школа. Кажу, имају сјајну дјецу.

"И то само показује колико дјеца која похађају православну вјеронауку имају вољу и жељу да научено на часу и кроз цијели образовни процес примјене и кроз дјела и да слово на папиру не буде нешто празно већ да дјеца кроз дјела то показују", објашњава Бориша Субић вјероучитељ из Теслића.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина града Бањалука пролонгирана - важна питања на чекању

И тако је из године у годину. Традиционално, млади, на овај начин, дају свој допринос за Бадње вече.

"У порти храма обавља се паљење самог бадњака. То је она ватра коју су први упалили пастири који су дошли да обиђу богомладенца Христа у пећини у којој је он рођен са једне стране, а са друге стране та ватра представља свјетлост и топлоту коју нам доноси богомладенац Христос и радосни празник Божић", каже Љубиша Савић, ђакон при храму Пресвете Тројице у Теслићу.

А из године у годину све више Теслићана породично се окупља при својим храмовима на вечерњој служби, освећењу и налагању бадњака. Тако ће бити и сутра од 18 часова када почиње вечерња служба у храму Пресвете Тројцие.

