Излила се ријека, обустављен саобраћај у дијелу Херцеговине

Извор:
АТВ
05.01.2026
20:42
Коментари:0
Обустављен је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко због изливања ријеке Заломке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Метеоролози су раније најавили да се у Херцеговини данас очекује обилна киша због чега је могуће изливање мањих ријека и потока.
Ријека Заломка извире код Гатачког поља, а протиче кроз Невесињско поље.
У Републици Српској коловози су већим дијелом мокри и клизави, а у вишим планинским предјелима и преко превоја мјестимично има угаженог снијега на коловозу.
