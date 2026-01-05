Logo
Излила се ријека, обустављен саобраћај у дијелу Херцеговине

Извор:

АТВ

05.01.2026

20:42

Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Обустављен је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко због изливања ријеке Заломке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Метеоролози су раније најавили да се у Херцеговини данас очекује обилна киша због чега је могуће изливање мањих ријека и потока.

Ријека Заломка извире код Гатачког поља, а протиче кроз Невесињско поље.

У Републици Српској коловози су већим дијелом мокри и клизави, а у вишим планинским предјелима и преко превоја мјестимично има угаженог снијега на коловозу.

Тагови:

poplava

Gacko

Невесиње

