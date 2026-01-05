Logo
Теолог ријешио дилему: Шта се ради са старим Бадњаком

05.01.2026

Теолог ријешио дилему: Шта се ради са старим Бадњаком

Често се дешава да неки вјерници Бадњак од прошле године чувају до сљедећег Божића.

Теолог Александар Ђурђевић објашњава да ли је боље запалити га или окачити на родно дрво.

Хапшење Николаса Мадура

Свијет

Познато ко ће бити Мадуров адвокат

Уколико вам је Бадњак остао од прошле године, никако га не бацајте у смеће.

"Пожељно је да га ставите у ватру. Међутим, они који живе у граду, у стану, то не могу да ураде. Сљедећа опција је да Бадњак окачите на родно дрво како га људи не би газили", објашњава Александар Ђурђевић и додаје:

"Ако бадњак остављате на неком дрвету, обавезно скините пластичне траке уколико је слама везана за бадњак, јер на тај начин чувамо природу".

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској

Са свим освештаним стварима, попут бројаница, календара, па и Бадњака, треба исто поступити.

"Оно што треба да знате јесте да се Бадњак не чува до сљедеће године. То значи да Бадњак од ове године треба да положите у ватру баш на Бадње вече. Уколико имате огањ, пожељно је да га ставите у ватру у својој кући", објашњава теолог.

