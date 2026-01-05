Теолог ријешио дилему: Шта се ради са старим Бадњаком

Извор:
Често се дешава да неки вјерници Бадњак од прошле године чувају до сљедећег Божића.
Теолог Александар Ђурђевић објашњава да ли је боље запалити га или окачити на родно дрво.
Уколико вам је Бадњак остао од прошле године, никако га не бацајте у смеће.
"Пожељно је да га ставите у ватру. Међутим, они који живе у граду, у стану, то не могу да ураде. Сљедећа опција је да Бадњак окачите на родно дрво како га људи не би газили", објашњава Александар Ђурђевић и додаје:
"Ако бадњак остављате на неком дрвету, обавезно скините пластичне траке уколико је слама везана за бадњак, јер на тај начин чувамо природу".
Са свим освештаним стварима, попут бројаница, календара, па и Бадњака, треба исто поступити.
"Оно што треба да знате јесте да се Бадњак не чува до сљедеће године. То значи да Бадњак од ове године треба да положите у ватру баш на Бадње вече. Уколико имате огањ, пожељно је да га ставите у ватру у својој кући", објашњава теолог.
