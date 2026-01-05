Logo
Large banner

Познато ко ће бити Мадуров адвокат

Извор:

Танјуг

05.01.2026

18:10

Коментари:

0
Хапшење Николаса Мадура
Фото: Screenshot

Предсједника Венецуеле Николаса Мадура ће на суђењу у Њујорку заступати искусни адвокат Бери Полак, који је заступао оснивача Викиликса Џулијана Асанжа, показују судски документи.

Полак ради за фирму Харис Сен Лоран и Вешлер ЛЛП, преноси ЦБС.

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство о протесту дијела пољопривредника у Српској

Он је помогао у посредовању у споразуму о признању кривице којим се Асанж 2024. године изјаснио кривим по једној тачки оптужнице, за објављивање америчких војних тајни.

Мадуро и његова супруга Силија Флорес пребачени су у зграду суда у Њујорку, пред којим ће се касније данас појавити по америчким оптужбама за кријумчарење дроге и оружја.

Мадуро је под полицијском пратњом превезен из затвора у Бруклину у којем се налазио откако је заробљен у Каракасу током викенда, након чега је хеликоптером пребачен до зграде суда.

zajednicke institucije

БиХ

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

Очекује се да ће у суду Мадуру и Флорес бити прочитана оптужница, након чега ће се они изјаснити о кривици.

Сједињене Америчке Државе су у суботу, 3. јануара око два сата послије поноћи по локалном времену, у војној акцији у Каракасу ухапсиле Мадура и његову супругу Силију Флорес, који су спроведени у Градску притворску јединицу у Њујорку, гдје ће им се судити по оптужници за кријумчарење наркотика и оружја.

Подијели:

Таг:

Nikolas Maduro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

П8 - Посејдон

Свијет

Трампов шпијунски авион мистериозно кружио око важног чворишта

1 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Арена Загреб забранила кориштење усташких симбола и поклича

1 ч

0
Ходање по снијегу

Савјети

Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду

1 ч

0
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Регион

Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

2 ч

0

Више из рубрике

П8 - Посејдон

Свијет

Трампов шпијунски авион мистериозно кружио око важног чворишта

1 ч

0
Берлин без струје и гријања

Свијет

Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

2 ч

0
Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

Свијет

Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

2 ч

0
Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

Свијет

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner