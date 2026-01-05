Познато ко ће бити Мадуров адвокат

Извор:
Танјуг
05.01.2026
18:10
Предсједника Венецуеле Николаса Мадура ће на суђењу у Њујорку заступати искусни адвокат Бери Полак, који је заступао оснивача Викиликса Џулијана Асанжа, показују судски документи.
Полак ради за фирму Харис Сен Лоран и Вешлер ЛЛП, преноси ЦБС.
Он је помогао у посредовању у споразуму о признању кривице којим се Асанж 2024. године изјаснио кривим по једној тачки оптужнице, за објављивање америчких војних тајни.
Мадуро и његова супруга Силија Флорес пребачени су у зграду суда у Њујорку, пред којим ће се касније данас појавити по америчким оптужбама за кријумчарење дроге и оружја.
Мадуро је под полицијском пратњом превезен из затвора у Бруклину у којем се налазио откако је заробљен у Каракасу током викенда, након чега је хеликоптером пребачен до зграде суда.
Очекује се да ће у суду Мадуру и Флорес бити прочитана оптужница, након чега ће се они изјаснити о кривици.
Сједињене Америчке Државе су у суботу, 3. јануара око два сата послије поноћи по локалном времену, у војној акцији у Каракасу ухапсиле Мадура и његову супругу Силију Флорес, који су спроведени у Градску притворску јединицу у Њујорку, гдје ће им се судити по оптужници за кријумчарење наркотика и оружја.
