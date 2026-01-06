Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

Извор:
АТВ
06.01.2026
09:19
Предсједник СНСД-а Милорад Додик пожелио је срећан и благословљен Бадњи дан и да у сваком дому буде мир, слога и топлина, а у срцима вјера и нада.
"На Бадњи дан подсјећамо се онога што нас је сачувало кроз вијекове - породица, вјера и огњиште", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Српска православна црква прославља данас Бадњи дан, припремајући се за најрадоснији хришћански празник Рођење Исуса Христа - Божић.
На Бадњи дан подсјећамо се онога што нас је сачувало кроз вијекове - породица, вјера и огњиште.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 6, 2026
Нека у сваком дому буде мир, слога и топлина, а у срцима вјера и нада.
Срећан и благословљен Бадњи дан.
