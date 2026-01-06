Logo
Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

06.01.2026

11:39

Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци
Фото: СРНА

Испред Саборног храма Христа Спаситеља у Бањалуци данас су, по српском православном обичају, дочекани бадњаци.

Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служиће вечерње са освештањем бадњака у Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци, након чега ће бити организовано пијукање.

Почетак богослужења је у 17.00 часова, најављено је из Управе храма.

Дефиле камиона

Бања Лука

Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Налагање бадњака обавиће се у порти придворног храма Свете Тројице.

