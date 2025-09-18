Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Извор:
АТВ
18.09.2025
20:06
Ванредна сједница Скупштине града Бања Лука већ мјесец дана личи на бескрајну серију без завршне епизоде. Тема је увијек иста, тендер за јавну расвјету вриједан 35 милиона марака, а епилог упорно изостаје. Одборници расправљају, прекидају, настављају и понављају, док грађани остају у мраку, и то не само због уличних свјетиљки.
И док се тендер котрља са сједнице на сједницу, готово је постало ритуал да се исте реченице понављају из мјесеца у мјесец. Градоначелник каже, дежа ви је постала политичка пракса.
"Дајем вам сваки пут исту изјаву на исту тему и мјесец дана имамо исту ванредну, са истом тачком. Три пута долазим на ванредну сједницу, три пута са истом тачком, три пута разговарамо, каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Након још једног круга бесконачне расправе, градоначелник је поручио, или редовна сједница, или ће одборници остати без просторија. Хумор или пријетња, остаје да се види.
"Позвао сам их да закажемо једну редовну сједницу и послаћу један фин допис, и молбе и благог институционалног упозорења предсједнику скупштине, да уколико скупштина не буде редовне сједнице, уколико не буде радио свој посао, ова сала и просторије не треба да буду доступне за нерад", каже Станивуковић.
И док се једни забављају репризама, други упозоравају да је проблем далеко озбиљнији. Нејасне процедуре, скок цијене тендера и недостављена документација отварају питање колико је јавна расвјета заиста јавна.
"Ова сједница је показала да има потребе да се одржава на овакав начин, јер смо сви чули да у овом процесу јавне набавке заиста постоје одређене мањкавости и да нису испоштоване све одредбе. Чули сте да постоје записници са примопредаје самих узорака, као основног услова који треба да констатујете приликом отварања понуда. Не знамо уопште шта су понуђачи у том тренутку доставили, тражили од градоначелника, направили паузу и дошли до сазнања да градоначелник не само да неће да достави те узорак, неће ни да одговори ни на једно питање одборника ", рекао је Љубо Нинковић, предсједник скупштине Града Бањалука.
Ванредна сједница о тендеру за расвјету тако је постала симбол политичке таме, када се свјетла пале само у сали, а гасе у повјерењу грађана. А поука је једноставна, град не заслужује представу бесконачним чиновима, већ одлуку, јер док се одборници надмудрују, Бања Лука плаћа рачун.
