Зељковић: Како је могуће да за два мјесеца цијена расвјете са 13 нарасте на 35 милиона КМ?

Извор:

СРНА

18.09.2025

10:45

Bogoljub Zeljkovic Banjaluka
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да ова странка са својим коалиционим партнерима тражи одговоре на питања како је могуће да се цијена за тендер за обнову јавне расвјете за два мјесеца са 13 милиона КМ повећа на 35 милиона КМ.

Зељковић је упитао ко је радио студију изводивости за тендер јавне расвјете у граду?

"Да ли сте испитали тржиште и имате ли неке друге понуде? То нас занима. По мени није морално да о расвјети у граду Бањалука брине фирма из Хрватске", поручио је Зељковић током расправе о јавној расвјети на ванредној сједници Скупштине града Бањалука.

Он сматра да постоје фирме у Републици Српској и Србији са којима се може сарађивати.

Зељковић је указао и на многе друге проблеме у граду који нису ријешени у потпуности, а односе се на градска предузећа, субвенције, јавни превоз.

Одборник Народног фронта Бранислав Черек оцијенио је да нико није против пројекта обнове јавне расвјете у граду, али и да се морају дефинисати начини и услови набавке и тендера.

Према његовим ријечима, логичније је било да се одаберу понуђачи који су нудили мање цијене за обнову јавне расвјете, а не најскупљи.

"Два су понуђача нудила мање од 35 милиона КМ. Зашто нисмо одабрали једног од њих?", упитао је Черек.

Тагови:

Богољуб Зељковић

Бањалука

rasvjeta

ulična rasvjeta

javna rasvjeta

