Љекари УКЦ-а Српске пацијенту извадили црва из ока - ФОТО

Извор:
АТВ
18.09.2025
09:35
Коментари:1
Из капка пацијента старије животне доби одстрањен је црв од шест центиметара, а фотографију која то доказује објавио је познати бањалучки љекар Бојан Козомара.
"Овако изгледа црв управо одстрањен из капка пацијента старије животне доби. Захват извршила моја драга колегиница Тамара", написао је он на друштвеној мрежи Икс.
Како је навео Козомара, црв је највјероватније од пса.
"Помазите пса који има јајашца глисте, па онда 'помазите' око…", написао је он у коментару објашњавајући ову ситуацију.
Козомора је касније објавио и исправку у којој је навео да је његова колегиница Тамара дијагностиковала проблем, а да су црва уклонили љекари на УКЦ-у Републике Српске.
Ovako izgleda crv upravo odstranjen iz kapka pacijenta starije životne dobi.— Bojan Kozomara (@KozomaraBojan) September 17, 2025
Zahvat izvršila moia draga kolegica Tamara... pic.twitter.com/6EK3CrhCE3
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму