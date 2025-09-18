Logo

Љекари УКЦ-а Српске пацијенту извадили црва из ока - ФОТО

Извор:

АТВ

18.09.2025

09:35

Коментари:

1
Љекари УКЦ-а Српске пацијенту извадили црва из ока - ФОТО

Из капка пацијента старије животне доби одстрањен је црв од шест центиметара, а фотографију која то доказује објавио је познати бањалучки љекар Бојан Козомара.

"Овако изгледа црв управо одстрањен из капка пацијента старије животне доби. Захват извршила моја драга колегиница Тамара", написао је он на друштвеној мрежи Икс.

Како је навео Козомара, црв је највјероватније од пса.

"Помазите пса који има јајашца глисте, па онда 'помазите' око…", написао је он у коментару објашњавајући ову ситуацију.

Козомора је касније објавио и исправку у којој је навео да је његова колегиница Тамара дијагностиковала проблем, а да су црва уклонили љекари на УКЦ-у Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

crvi

Операција

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје

Бања Лука

Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје

1 д

0
Бањалука остаје у мраку: Ево гдје све неће бити струје

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје све неће бити струје

1 д

0
Протест васпитача у Бањалуци: "Нису нам испуњени захтјеви, а од њих нећемо одустати"

Бања Лука

Протест васпитача у Бањалуци: "Нису нам испуњени захтјеви, а од њих нећемо одустати"

1 д

0
Хаварија: Бањалука "стала" у подне

Бања Лука

Хаварија: Бањалука "стала" у подне

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner