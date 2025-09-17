Logo

Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје

17.09.2025

10:25

Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје
Фото: АТВ

Директор Оперативног подручја Бањалука у Електропреносу Срђан Мазалица објаснио је како је јуче дошло до прекида у снабдијевању дијела града електричном енергијом.

"Везано за јучерашњи нестанак струје у једном дијелу града, треба рећи да је изразито мала вјероватноћа да ће доћи до хаварије у ТС 400/110 kV Бања Лука 6 (каква се не памти) истовремено са радовима у ХЕ Бочац, који буду једном годишње", рекао је Мазалица и додао:

"Упоредо са овим догађајима у току је реконструкција БЛ3, као и да је у тој ТС прекинута веза ХЕ Бочац-БЛ3-БЛ4-БЛ6. Да није било радова у Бочцу, јуче би остала под напоном БЛ3, а без напона БЛ4 и БЛ6. Наше ТС 110 kV су биле без напона у периоду 12:06-12:44".

ŽELJKO-BUDIMIR-170925

Република Српска

Будимир и Кострешевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а

Он је такође објавио и шему која детаљније описује како је дошло до прекида.

"Пошто је било ријечи да је ово нечија грешка, морам рећи да су радници Електропреноса у рекордном року отклонили квар, а да је мало вјероватно било да се два догађаја десе истог дана. Што се тиче реконструкције, камо среће да их има још више и да Управа ефикасније доноси одлуке", закључио је Мазалица.

Срђан Мазалица

Струја

електрична енергија

Бањалука

