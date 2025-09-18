Logo

Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

Извор:

Телеграф

18.09.2025

10:42

Коментари:

0
Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање
Фото: Pexels

Озбиљна незгода догодила се у сриједу увече, око 21.30 часова на Вождовцу, а дијете С. К. (5) задобило је тешке тјелесне повреде приликом пада у парку.

Како Телеграф.рс сазнаје, петогодишњакиња се играла у парку у Бачванској улици на Вождовцу у близини поменуте справе када је дошло до незгоде.

илу-купатило-18092025

Савјети

Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис

Наиме, приликом играња око справа, дијете је пало, а повреде које је задобило биле су озбиљне и захтијевале су хитну љекарску интервенцију.

Повријеђено дијете је одмах превезено у Ургентни центар гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде главе у виду прелома базе лобање.

Због тежине повреда, дјевојчица је задржана на даљем болничком лијечењу и прати се њено здравствено стање.

ŽELKO-BUDIMIR-180925

Република Српска

Будимир и Зубов разговарали у Москви о сарадњи два МУП-а

Случај је пријављен надлежним органима, а околности под којима је дошло до пада се утврђују. Истрага је у току.

Подијели:

Таг:

незгода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

1 ч

0
Протести у Француској, полиција разбија блокаде

Свијет

Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

1 ч

0
Igračke

Друштво

Ова играчка се хитно повлачи из продаје због ризика од гушења

1 ч

0
Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

Свијет

Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

1 ч

0
Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

Хроника

Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

2 ч

0
Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

Хроника

Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

2 ч

1
Судар у бањалучкој улици Јована Дучића

Хроника

Жесток судар у Бањалуци, ауту готово отпао точак

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner