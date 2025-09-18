Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

Извор:
Телеграф
18.09.2025
10:42
Озбиљна незгода догодила се у сриједу увече, око 21.30 часова на Вождовцу, а дијете С. К. (5) задобило је тешке тјелесне повреде приликом пада у парку.
Како Телеграф.рс сазнаје, петогодишњакиња се играла у парку у Бачванској улици на Вождовцу у близини поменуте справе када је дошло до незгоде.
Наиме, приликом играња око справа, дијете је пало, а повреде које је задобило биле су озбиљне и захтијевале су хитну љекарску интервенцију.
Повријеђено дијете је одмах превезено у Ургентни центар гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде главе у виду прелома базе лобање.
Због тежине повреда, дјевојчица је задржана на даљем болничком лијечењу и прати се њено здравствено стање.
Случај је пријављен надлежним органима, а околности под којима је дошло до пада се утврђују. Истрага је у току.
