Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

Огњен Матавуљ

18.09.2025

09:47

1
Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је Жељка Матијевића (36) из Бањалуке због сумње да је под пријетњом пиштољем покушао опљачкати киоск.

Пљачку је, како сазнајемо, спријечила храбра радница киоска. Наиме, она је одгурнула разбојника те затворила врата и кренула да дозива помоћ, након чега се разбојник дао у бјекство. У року од 24 сата, осумњичени је идентификован и ухапшен.

У ПУ Бањалука наводе да се покушај разбојништва догодио у уторак око 20.50 часова.

”Полицијски службеници ухапсили су Ж.М. из Бањалуке због сумње да је починио кривично дјело покушај разбојништва. Он се сумњичи да је од раднице киоска у Бањалуци уз пријетњу пиштоља покушало украсти новац”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је у току криминалистичка обрада осумњиченог, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Незванично сазнајемо да је Матијевић и раније довођен у везу са злоупотребом наркотика и имовинским деликтима.

