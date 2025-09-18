Logo

Скупљи такси у Бањалуци - ово су нове цијене

АТВ

18.09.2025

12:24

Скупљи такси у Бањалуци - ово су нове цијене
Фото: Pexels

Цијене такси превоза у Бањалуци су недавно повећане, па је тако за старт сада потребно издвојити три марке, умјесто досадашњих 2,5 КМ, потврдио је Драган Пуришић, предсједник Удружења таксиста Бањалучки такси.

Појаснио је да четири године нису мијењали цијене, али да су због укупних трошкова били приморани на поскупљење.

"Километар вожње, умјесто досадашњих 1,9 КМ, сада кошта двије марке. Наше муштерије су углавном ученици, студенти и пензионери" рекао је Пуришић и додао да до сада нису имали негативне коментаре због нових цијена, пише портал "Независне".

Поларни вртлог

Друштво

Могућа дивља зима: Уочене необичне аномалије

"Студенти и ученици се углавном возе у групама, тако да они и не осјете значајније поскупљење. На примјер, вожња од центра града до Медицинске школе раније је коштала 6 КМ, а сада кошта 6,7 КМ", истакао је Пуришић.

