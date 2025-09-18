Logo

Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске

СРНА

18.09.2025

12:19

Егић: Српски борци и српски народ храбро се супротставили коначном циљу Хрватске
Фото: АТВ

Коначан циљ Хрватске војске је био да српски народ из Републике Српске протјера преко Дрине, али су се томе супротставили храбри српски борци и српски народ, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић данас у Костајници гдје се обиљежава 30 година од одбране сјеверозападних граница Српске.

Егић је истакао да је одбрана Костајнице била једна од великих битака Одбрамбено-отаџбинског рата.

"Захваљујући Војсци Републике Српске и народу који су се организовали на изненадан напад Хрватске војске одбранили смо овај дио наше отаџбине. Велико поштовање за породице погинулих и за браниоце који су живи", рекао је Егић.

Он је напоменуо да се операција звала "Дрина" јер је то био коначан циљ Хрватске војске да протјерају Србе са њихових огњишта преко Дрине.

"Није им било довољно што су испразнили Републику Српску Крајину, тако су хтјели и намјеравали да учине овдје, али су се народ и војска организовали и одбранили овај дио и због тога смо данас ту", истакао је Егић.

У Костајници је данас централно обиљежавање Дана одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије.

У градском парку служен је помен за погинуле српске борце и цивиле и положени су вијенци на споменик борцима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Јелена Далмација, којој је мајка погинула пред очима у нападу Хрватске војске, каже да је и 30 година и даље тешко.

"Одрастати без једног родитеља било је тешко и мени и брату и тога дана се присјећамо са тугом али и са радошћу јер смо остали у Републици Српској", рекла је Далмација.

Република Хрватска је у раним јутарњим часовима 18. септембра 1995. године, пред сам крај Одбрамбено-отаџбинског рата, специјалним снагама напала сјеверозападне границе Републике Српске са намјером да изврши продор преко ријека Уне и Саве, односно општина Козарска Дубица, Костајница и Нови Град, те да потом заузме Приједор и Бањалуку.

Већ 19. септембра у вечерњим часовима остварена је једна од највећих побједа Војске Републике Српске, која се показала судбоносном за очување Републике и војни и политички расплет рата у БиХ.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Дводневна одбрана Новог Града, Костајнице и Козарске Дубице, 18. и 19. септембра 1995. године, једна је од кључних битака Одбрамбено-отаџбинског рата, током које је живот изгубио 51 припадник Војске Републике Српске и 56 цивила, док су рањена 62 борца и 39 цивила.

У овим пограничним општинама причињена је материјална штета процијењена на 627 милиона КМ.

Са подручја општине Костајница страдало је пет цивила. У гранатирању Костајнице су погинули Јањка Кукрика, Милан Мијук и Хата Бешић, док су Бошко Максимовић и његов седамнаестогодишњи син Дражен погинули у Новом Граду.

Дан одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије 1995. године је историјски догађај од републичког значаја који организује Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Републике Српске.

