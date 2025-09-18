Штрбац: Осуђујућа пресуда за Петровачку цесту промијенила би постојећу перцепцију у свијету

Извор:
Директор Документационо-информационог центра Веритас Саво Штрбац изјавио је данас да вјерује да ће у предмету "Петровачка цеста" да буде донесена осуђујућа пресуда која ће промијенити постојећу перцепцију у свијету да Срби нису били жртве.
"Желимо да ово суђење буде веома транспарентно, да га прате и домаћи страни медији, и сви хуманитарци који иначе прате ова суђења. Нажалост, не постоји ни код нас довољна заинтересованост послије оволико година, а камоли код странаца, посебно кад су Срби у питању. Нама се још у свијету не вјерује да су Срби гинули", рекао је Штрбац за РТС.
Главни претрес у том предмету је започео у марту, а Штрбац је истакао да се нада да ће оптужница, у којој је наведено да је на Петровачкој и Приједорској цести страдало 13 људи, шесторо дјеце и да је рањено њих 24, бити проширена.
"Надам се да ће оптужница бити проширена у току расправе, јер је много више људи рањено. У оном хаосу нису сви ни пријављени. Имали смо од рањених још двоје убрзо умрлих са Петровачке цесте, међу њима мој Бенковчанин и Ведрана Стијеља која је била у осмом мјесецу трудноће", рекао је Штрбац.
Он је навео да су људи у колонама присуствовали стравичним сценама, усљед којих су доживјели велики шок.
Како је рекао, истрага о предмету "Петровачка цеста" је годинама вођена у Сарајеву, а Веритас је истражним органима достављао све прикупљене доказе.
"Достављали смо имена страдалих, њихове изјаве и све материјалне доказе у виду фотографија, болничких извјештаја. Све је то скупљено у нашем документационом центру. Сарајево је водило истрагу и 2014. године мене обавјештавају да ускоро подижу оптужницу. Сваке године их питам "Докле сте стигли?", они ми фино одговарају "Још нисмо подигли оптужницу, чекамо одговор из Хрватске да нам дају имена пилота који су управљали тим авионима", рекао је Штрбац.
Додао је да су у случају оптужена четворица хрватских официра који су уједно били и пилоти оспособљени да пилотирају "миговима 21" који су гранатирали обје колоне избјеглица.
"Сви у овом командном ланцу би требало да одговарају, ко је управљао авионима, ко је дао прво наређење. Све до врховног команданта, а у то вријеме врховни командант је био и предсједник државе Туђман. Међутим, сви су умрли у међувремену који су били у структури власти, а мртвима се не суди, не на судовима. Њима ће судити историја", рекао је Штрбац.
Он је истакао да вјерује да би првостепена пресуда могла да се донесе до краја наредне године уколико би се једном мјесечно одржало по једно рочиште.
