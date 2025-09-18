Logo

Цвијановић: Херојским отпором бораца одбрањене општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица

18.09.2025

11:02

Фото: СРНА

Република Српска данас обиљежава 30 година од одбране својих сјеверозападних граница од хрватске агресије, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Захваљујући херојском отпору наших бораца, у септембру 1995. одбрањене су општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица. Нека је вјечна слава и хвала јунацима - истакла је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.

policija rotacija

Свијет

У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

Подсјећамо, прошло је 30 година од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије.

Дводневна одбрана Новог Града, Костајнице и Козарске Дубице једна је од кључних битака Одбрамбено-отаџбинског рата, током које је живот изгубило 107 бораца и цивила. Насеља и градови претрпјели су велика разарања и вишемилионску штету.

Жељка Цвијановић

