Цвијановић: Херојским отпором бораца одбрањене општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица

18.09.2025
11:02
Република Српска данас обиљежава 30 година од одбране својих сјеверозападних граница од хрватске агресије, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Захваљујући херојском отпору наших бораца, у септембру 1995. одбрањене су општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица. Нека је вјечна слава и хвала јунацима - истакла је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, прошло је 30 година од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије.
Дводневна одбрана Новог Града, Костајнице и Козарске Дубице једна је од кључних битака Одбрамбено-отаџбинског рата, током које је живот изгубило 107 бораца и цивила. Насеља и градови претрпјели су велика разарања и вишемилионску штету.
Република Српска данас обиљежава 30 година од одбране својих сјеверозападних граница од хрватске агресије.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 18, 2025
