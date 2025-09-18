Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра

Извор:
Б92
18.09.2025
10:54
Коментари:0
За 4 знака други дио септембра 2025. доноси завршетак захтјевних циклуса и почетак новог животног периода.
Љубав, финансије и лични раст поновно долазе у равнотежу.
Крај септембра 2025. године доноси велико олакшање за четири хороскопска знака. Након мјесеци изазова и осјећаја да се живот не помјера с мртве тачке, пред њима је ново поглавље. Терет који су дуго носили коначно почиње да се скида с њихових леђа, а простор се отвара за љубав, радост и стабилност.
Сцена
Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича
Овај период обиљежен је низом значајних догађаја на небу. Ретроградни Сатурн у Рибама поновно је покренуо теме карме и дисциплине, а помрачење Мјесеца означила је завршетак важног животног циклуса. До краја мјесеца очекује нас и помрачење Сунца, које доноси прилику за нови почетак.
За одређене хороскопске знакове управо ова комбинација доноси завршетак дуготрајних проблема и улазак у вријеме личног напретка.
Бикови су током ове године често имали осјећај да се врте у круг, посебно када је ријеч о љубави. Многи су остали заглављени у обрасцима из којих се чинило да је немогуће изаћи. До краја септембра тај круг се коначно затвара.
Они који су слободни могли би да доживе изненађење – неко ко је већ дуго у њиховој близини може да открије осјећања која је скривао. За заузете Бикове ово је вријеме у којем однос поновно добија лакоћу и свјежину, као да се открива нека нова димензија партнерства.
Остали спортови
Рукометни савез БиХ има велики проблем: Лига још није почела, а када ће не знамо
Ипак, универзум тражи и преиспитивање односа према новцу. Бикови често пуно дају другима, али сада је вријеме да се запитају добијају ли довољно заузврат.
Баланс између великодушности и сопствене сигурности постаје кључна тема. Само тако могу да осјете истинску стабилност и напредак.
Лавови улазе у један од најважнијих периода у посљедњих неколико година. Завршава се кармички циклус који их је дуго оптерећивао. Све оно што се понављало изнова и изнова - грешке у односима, ношење туђих терета, породичне драме – сада долази до тачке у којој коначно може бити отпуштено.
Посебно је важно обратити пажњу на љубав и породичне односе. Ако наставе да ходају истим путем и понављају старе грешке, Лавови ризикују да пропусте прилику за раст.
Бања Лука
Зељковић: Како је могуће да за два мјесеца цијена расвјете са 13 нарасте на 35 милиона КМ?
Али, ако одлуче да промјене приступ, чека их период унутрашњег мира и новог почетка.
Финансије такође играју велику улогу. Лавови улазе у фазу у којој се затварају дугови и отвара простор за стабилнију будућност. Досљедност и дисциплина сада доносе резултате, а многи ће осјетити олакшање, јер више не морају да носе терет прошлих обавеза.
Шкорпијама септембар 2025. доноси снажан преокрет у љубави. Посљедњих мјесеци многи су осјећали као да нема узбуђења, као да је љубавни живот изгубио ону препознатљиву искру. Управо сада ситуација се мијења – поновно се враћа интензитет, а емоције постају снажније након дуго времена.
Међутим, осим љубави, посебну пажњу треба обратити и на друштвено окружење. Неке особе у близини можда исцрпљују вашу енергију и спутавају ваш раст, нарочито када је ријеч о финансијама.
Занимљивости
Унијела даску у авион, па урадила неочекивано
Вријеме је да направите селекцију и окружите се онима који вас подржавају, а не онима који вас коче.
Када се ослободите тих невидљивих утега, открићете колико брзо универзум награђује вашу одлучност и јасноћу.
Водолије завршавају дуготрајан циклус везан за односе. Промјене које долазе нису повезане само с оним што други раде, него прије свега с начином на који се ви сами понашате и које обрасце понављате.
Ово је вријеме интроспекције. Питања попут "Зашто увијек привлачим исте типове односа?" или "Које обрасце морам да промијеним да бих привукла партнера којег желим?" постају кључна.
Република Српска
Будимир и Зубов разговарали у Москви о сарадњи два МУП-а
Управо у тим одговорима лежи пут према љубави која ће вас испунити.
Док радите на себи и сагледавате сопствене обрасце, паралелно се отварају и пословне прилике. До краја септембра могућа су унапређења, преузимање важних пројеката или нове понуде које доносе финансијску стабилност.
Сцена
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
00
11
53
11
46
11
43
11
42
Тренутно на програму