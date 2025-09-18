Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича

18.09.2025
10:52
Мама и кћерка које бројни знају из контроверзног српског реалитyја мамиле су погледе у бикинијима.
Љуба Пантовић и њена кћерка Александра Суботић објавиле су видео у којем изводе популаран вирални плесни тренд, а снимак је у трену постао хит на друштвеним мрежама.
Обје су позирале у бикинијима и показале завидну линију – Александра има 28 година, док њена мама Љуба с 46 година изгледа једнако беспријекорно.
Пратитиоци су одушевљено коментарисали њихов изглед, а многи су се присјетили и њиховог турбулентног односа.
Иначе, Љуба је данас успјешни фитнес инструктор, а Александру је родила са свега 17 година. И Александра је своје прво дијете родила у истим годинама као и њена мајка.
Управо је њихова прошлост често била тема контроверзног српског ријалитија у којем су биле обје, пише Блиц. Тамо је Александра проговорила о нарушеном односу с мајком, а српски медији расписали су се о томе да је затруднила с маминим момком, с којим је добила кћерку.
Касније је била у вези с Давидом Драгојевићем, а потом и с Пецом Распоповићем, с којим такође има дијете. Њихова веза доспјела је у центар скандала након што је Пецо преварио Александру с њеном најбољом пријатељицом, Мајом Маринковић. Упркос свему, Александра му је на крају опростила.
Њихова животна прича – од скандала и сукоба до помирења и породичних драма – и даље интригира јавност једнако колико и њихови тренуци у којима показују да су обје физички у топ-форми.
