Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича

18.09.2025

10:52

Majka i kćerka, fitnes
Фото: Instagram / sandrasuboticss

Мама и кћерка које бројни знају из контроверзног српског реалитyја мамиле су погледе у бикинијима.

Љуба Пантовић и њена кћерка Александра Суботић објавиле су видео у којем изводе популаран вирални плесни тренд, а снимак је у трену постао хит на друштвеним мрежама.

Обје су позирале у бикинијима и показале завидну линију – Александра има 28 година, док њена мама Љуба с 46 година изгледа једнако беспријекорно.

Пратитиоци су одушевљено коментарисали њихов изглед, а многи су се присјетили и њиховог турбулентног односа.

Иначе, Љуба је данас успјешни фитнес инструктор, а Александру је родила са свега 17 година. И Александра је своје прво дијете родила у истим годинама као и њена мајка.

Управо је њихова прошлост често била тема контроверзног српског ријалитија у којем су биле обје, пише Блиц. Тамо је Александра проговорила о нарушеном односу с мајком, а српски медији расписали су се о томе да је затруднила с маминим момком, с којим је добила кћерку.

Касније је била у вези с Давидом Драгојевићем, а потом и с Пецом Распоповићем, с којим такође има дијете. Њихова веза доспјела је у центар скандала након што је Пецо преварио Александру с њеном најбољом пријатељицом, Мајом Маринковић. Упркос свему, Александра му је на крају опростила.

Њихова животна прича – од скандала и сукоба до помирења и породичних драма – и даље интригира јавност једнако колико и њихови тренуци у којима показују да су обје физички у топ-форми.

Aleksandra Subotić

Ljuba Pantović

