Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци

Извор:

АТВ

18.09.2025

10:47

klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Просјечна мјесечна станарина за стан у центру Бањалуке у јулу ове године износила је 700 КМ, док су станови ван центра изнајмљивани за око 580 КМ.

У поређењу с тим, просјечна кирија у центрима градова широм Републике Српске износила је 498 КМ, а ван центра 388 КМ, наводи Републички завод за статистику.

Додају да је просјечна цијена квадрата у Републици Српској у јулу износила је 3.167 КМ, док је у Бањалуци била знатно виша чак 3.649 КМ, преносе "Независне".

Станари

stan

Бањалука

