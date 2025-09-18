Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци

Извор:
Просјечна мјесечна станарина за стан у центру Бањалуке у јулу ове године износила је 700 КМ, док су станови ван центра изнајмљивани за око 580 КМ.
У поређењу с тим, просјечна кирија у центрима градова широм Републике Српске износила је 498 КМ, а ван центра 388 КМ, наводи Републички завод за статистику.
Додају да је просјечна цијена квадрата у Републици Српској у јулу износила је 3.167 КМ, док је у Бањалуци била знатно виша чак 3.649 КМ, преносе "Независне".
