Дјечаци напали старицу (72): Гурнули је на бетон, ударали и шутирали

23.09.2025

13:25

З. К. (72) примљена је јуче на Институт за ортопедију "Бањица" у Београду, са тешким тјелесним повредама, након бруталног напада који се, како тврди, догодио на Ади Циганлији.

Напад се догодио у поподневним часовима док је несрећна жена шетала популарним београдским излетиштем. Њој је тада пришла групица тинејџера, за које се, како оштећена тврди, сумња да су малољетници. Њих шесторо, како је З. К. навела, оборили су је на бетон, ударали и шутирали, а затим јој стргли златни ланчић са врата.

Љекари су јој у болници констатовали тешке тјелесне повреде у виду прелома руке, због чега је несрећна жена задржана на даљем лијечењу.

Случај води Друго основно јавно тужилаштво у Београду које је овај напад оквалификовало као разбојништво.

Полиција интензивно ради на идентификацији и проналажењу нападача, а истрага је у току.

Разбојништво је, према Кривичном законику Републике Србије, једно од најтежих кривичних дјела против имовине, али је специфично по томе што се приликом његовог извршења угрожава и физички интегритет или живот људи.

У суштини, разбојништво је отимање туђе покретне ствари (на примјер, новца, накита, телефона) уз употребу силе против неког лица или пријетње да ће се непосредно напасти на живот или тијело.

Казне за разбојништво

Кривични законик предвиђа различите казне у зависности од тежине дјела, које се крећу од затворске казне у трајању од најмање три године до дуготрајног затвора. Теже околности (тзв. квалификовани облици разбојништва) укључују:

Употребу оружја или опасног оруђа.

Изазивање тешких тјелесних повреда.

Организовано извршење дјела (од стране више лица).

Разбојништво које је довело до смрти жртве.

Ове квалификације могу значајно повећати предвиђену казну, пише Телеграф.

