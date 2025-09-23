Logo

Трагачица Милица им је аплаудирала: Такмичари освојили велики новац у ''Потери''

23.09.2025

12:39

Коментари:

0
Трагачица Милица им је аплаудирала: Такмичари освојили велики новац у ''Потери''

Шаренолика екипа такмичара синоћ је у Потери Милицу ''послала на поправни“ оставивши је 4 корака иза себе и освојивши 715.000 динара. Трагачица је, међутим, спортски поднијела пораз, а овај феноменални тим наградила дугим аплаузом.

Наставница математике из Новог Сада, Оливера Делибашић, прва је изашла ''на црту“ Милици и успјешно одбранила 90.000 динара. Занимљиво је да је Оливеру најприје за учешће у квизу пријавио супруг без њеног знања, а када је продукција ступила у контакт са њом, Оливера усљед треме није ни одговорила на позив. Када се трема слегла, она је одлучила да се пријави поново, што је очигледно била добра одлука.

Дебитант у квизу, као и Оливера, други је наступио Слободан Миљковић из Инђије. Упркос чињеници да раније није учествовао у квизовима, Слободан је показао најприје храброст одлучивши се за вишу суму, а потом и смиреност када је без много муке и без грешке у заједничку касу пренио 400.000 динара.

Симпатије публике ипак је побрао најмлађи међу такмичарима, деветнаестогодишњи Матија Доминиковић, студент метеорологије на Физичком факултету у Београду. Овај свестрани момак подијелио је са присутнима и публиком да говори норвешки, грчки и синхалешки – изворни језик синхалезе, групе народа која живи на Шри Ланци.

Када је већ био на свега неколико корака од 105.000 динара, открио је и то да Милицу Јокановић познаје из библиотеке коју обоје посјећују, те да јој је једном приликом, када се тамо припремао за пријемни, срео Милицу и затражио од ње аутограм који још увијек чува у математичкој збирци из које је учио.

Да такмичарски тим у финалној Потери буде још јачи, побринуо се и Душан Недовић, као најискуснији међу њима када је ријеч о учешћу у ТВ квизовима. Стога, није изненадило што је Душан, не поменувши се много, освојио, а потом и одбранио 120.000 динара.

Иако су на први поглед веома различити - наставница математике, инжењер геодезије, студент метеорологије и мастер економиста, овој екипи заједничка је љубав према путовањима, па је несумњиво да ће освојени новац потрошити на некој новој дестинацији.

''Они су одлични. Они су глобе-троттери, али ја морам да затражим четири разгледнице заузврат. Ово није гратис побједа, разгледнице морају на моју кућну адресу“, поручила им је Милица Јокановић на крају епизоде.

(Телеграф.рс)

