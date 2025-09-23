Logo

28. септембра све се мијења: Погледајте како ће на ваш знак хороскопа утицати коридор помрачења

23.09.2025

12:28

Коментари:

0
28. септембра све се мијења: Погледајте како ће на ваш знак хороскопа утицати коридор помрачења
Фото: Pexel/SingingAngler

Коридор помрачења траје од 31. августа и доноси емотивне изазове, неочекиване обрте и вријеме тестирања за сваког од нас. Енергија овог периода може вас блокирати или покренути снажну промјену — све зависи од приступа који изаберете.

Шта је коридор помрачења

Коридор помрачења је астролошко раздобље када се поклапају помрачења Сунца и Месеца, што појачава неизвјесност и убрзава догађаје. До 28. септембра очекује се кључна прекретница која може донијети расчлањивање токсичних веза и преслагивање приоритета.

Овнови и очување мира

Овнови ће тестирати стрпљење: пројекти могу успорити и ствари неће ићи темпом који желе. Умјесто фрустрације, савјет је да сачувају мир јер ће резултати ипак стићи.

Бик и финансије

Бикове ће пратити финансијска тема — могући су неочекивани трошкови и изазови у буџету. Паметно планирање и додатни приходи смањују стрес.

Близанци и друштвена чишћења

Близанци пролазе кроз чишћење друштвеног круга; површни и неискрени односи отпадају, што иако болно, ослобађа мјесто искренијим везама.

Рак и емотивни изазови

Ракове емоције могу водити у погрешне закључке и сукобе; логика и хладнија процјена помажу да се избјегну непотребне препирке.

Лав и каријерни преокрети

Лавови могу доживјети нагле промјене на послу — нове понуде, задатке или путовања. Непланирано може бити прилика за напредак.

Дјевица и интензитет у знаку

Девице ће најјаче осећати помрачење када се догоди у њиховом знаку; могуће су тјескоба и напетост, па је важно не преувеличавати ситуације.

Вага и тест односа

Ваге ће преиспитивати партнерства; искрен разговор о незадовољству кључан је за опстанак важних веза.

Шкорпија и брига о здрављу

Шкорпије треба да чувају здравље, избјегавати стрес и преинтензивне активности, успостављајући рутину за стабилност.

Стријелац и флексибилност

Стријелци нека остану флексибилни — промјене можда неће ићи како су планирали, али неочекивано може донијети највеће шансе.

Јарац и новчани спорови

Јарчеви нека пазе на неспоразуме везане за финансије и имовину; избјегавајте нагле одлуке док помрачења трају.

Водолије и енергетска заштита

Водолије треба да штите своју енергију, избјегавају конфликте и фокусирају се на велике пројекте и ширење контаката.

Рибе и озбиљан приступ заради

Рибе ће бити фокусиране на финансије — озбиљан, фокусиран приступ и избјегавање ризика води до бољих резултата.

Коридор помрачења може бити период страха, али и тачка преокрета: ако мудро поступите, са стрпљењем и искреношћу, крај септембра може постати почетак новог, бољег циклуса.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

pomračenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ових 5 хороскопских знакова ће се обогатити до краја 2025.

Занимљивости

Ових 5 хороскопских знакова ће се обогатити до краја 2025.

2 ч

0
У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Занимљивости

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

5 ч

0
Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

Занимљивости

Ове знакове хороскопа чека чудо у октобру

11 ч

0
Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

Занимљивости

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

21 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Медицинска сестра тврди да ових 5 ствари откривају да је неко на самрти

1 ч

0
Кардиолози апелују да избјегавате једну врсту хране

Здравље

Кардиолози апелују да избјегавате једну врсту хране

1 ч

0
Vakcina

Здравље

Почетак примјене вакцине против рака за око мјесец дана

2 ч

0
Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

Здравље

Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

13

53

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

13

50

Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

13

48

Ово је скривени утицај хормона на косу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner