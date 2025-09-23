28. септембра све се мијења: Погледајте како ће на ваш знак хороскопа утицати коридор помрачења

23.09.2025
Коридор помрачења траје од 31. августа и доноси емотивне изазове, неочекиване обрте и вријеме тестирања за сваког од нас. Енергија овог периода може вас блокирати или покренути снажну промјену — све зависи од приступа који изаберете.
Коридор помрачења је астролошко раздобље када се поклапају помрачења Сунца и Месеца, што појачава неизвјесност и убрзава догађаје. До 28. септембра очекује се кључна прекретница која може донијети расчлањивање токсичних веза и преслагивање приоритета.
Овнови ће тестирати стрпљење: пројекти могу успорити и ствари неће ићи темпом који желе. Умјесто фрустрације, савјет је да сачувају мир јер ће резултати ипак стићи.
Бик и финансије
Бикове ће пратити финансијска тема — могући су неочекивани трошкови и изазови у буџету. Паметно планирање и додатни приходи смањују стрес.
Близанци и друштвена чишћења
Близанци пролазе кроз чишћење друштвеног круга; површни и неискрени односи отпадају, што иако болно, ослобађа мјесто искренијим везама.
Рак и емотивни изазови
Ракове емоције могу водити у погрешне закључке и сукобе; логика и хладнија процјена помажу да се избјегну непотребне препирке.
Лав и каријерни преокрети
Лавови могу доживјети нагле промјене на послу — нове понуде, задатке или путовања. Непланирано може бити прилика за напредак.
Дјевица и интензитет у знаку
Девице ће најјаче осећати помрачење када се догоди у њиховом знаку; могуће су тјескоба и напетост, па је важно не преувеличавати ситуације.
Вага и тест односа
Ваге ће преиспитивати партнерства; искрен разговор о незадовољству кључан је за опстанак важних веза.
Шкорпија и брига о здрављу
Шкорпије треба да чувају здравље, избјегавати стрес и преинтензивне активности, успостављајући рутину за стабилност.
Стријелац и флексибилност
Стријелци нека остану флексибилни — промјене можда неће ићи како су планирали, али неочекивано може донијети највеће шансе.
Јарац и новчани спорови
Јарчеви нека пазе на неспоразуме везане за финансије и имовину; избјегавајте нагле одлуке док помрачења трају.
Водолије и енергетска заштита
Водолије треба да штите своју енергију, избјегавају конфликте и фокусирају се на велике пројекте и ширење контаката.
Рибе и озбиљан приступ заради
Рибе ће бити фокусиране на финансије — озбиљан, фокусиран приступ и избјегавање ризика води до бољих резултата.
Коридор помрачења може бити период страха, али и тачка преокрета: ако мудро поступите, са стрпљењем и искреношћу, крај септембра може постати почетак новог, бољег циклуса.
