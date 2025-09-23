Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

23.09.2025
08:56
Уколико вам се догодило да сте приликом повратка из маркета уочили пукотину на јајету, нисте једини. Међутим, шта учинити ако су вама јаја напукла?
Приликом одлучивања хоћете ли користити напукнуто јаје, прво размислите када је напукло. Ако нисте имали среће у маркету и донијели кући једно или два напукнута јајета, баците их или компостирајте. Како наводи Министарство пољопривреде САД (УСДА), бактерије с временом могу ући у јаја кроз пукотине на љусци.
Без знања колико дуго је природна баријера јајета била пробијена, не постоји начин да се зна колико дуго су бактерије имале времена за раст и потенцијалну контаминацију.
Иако бисте требали бити опрезни с јајима која су вам продана напукнута, управо су она с великим пукотинама та која представљају највећи ризик. Студија коју је провео Универзитет Туфтс показала је да јаја с великим пукотинама имају већу вјероватноћу да садрже салмонелу од јаја с танким пукотинама, пише Клиx.
С друге стране, ако су вам јаја била разбијена док сте их имали, још увијек их можете спасити. УСДА препоручује разбијање тек разбијених јаја и њихово пребацивање у чисту посуду која се може поновно затворити с добро приањајућим поклопцем, гдје се могу чувати у фрижидеру до два дана.
Ако сте разбили више јаја него што бисте хтјели појести у неколико дана, окрените се провјереним рецептима за припрему оброка који се могу чувати у замрзивачу и подгријати у ужурбаним данима.
Ако се још увијек осјећате несигурно када је ријеч о кориштењу разбијеног јајета, ова чињеница би вас могла умирити: Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) извјештавају да бактерије попут салмонеле можете убити кухањем јаја на унутарњој температури од 71°Ц прије послуживања.
То значи да их морате у потпуности скухати или испржити, али печени производи с јајима и други рецепти у којима се бјелањци и жумањци кухају скроз су одлични кандидати за кориштење.
