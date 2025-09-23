У Вишеграду лов на предаторе

23.09.2025
08:39
Коментари:0
У Вишеграду ће у суботу и недјељу, 27. и 28. септембра, бити одржан традиционални лов на предаторе на којем се очекује учешће око 200 ловаца.
Владан Никитовић, предсједник Ловачког удружења "Панос" из Вишеграда које је организатор лова, рекао је Срни да се на овој ловно-туристичкој манифестацији очекују ловци из регије стара Херцеговина.
"Због учестале штете и напада шакала на домаће животиње на локалитету Коритник, донијели смо одлуку да се организује хајка на шакала и лисицу", објаснио је Никитовић.
Окупљање је предвиђено на полигону испод новог моста у 7.30 часова, гдје ће бити извршена смотра свих учесника, те организован одлазак у лов.
Ловачко удружење "Панос" из Вишеграда основано је 1922. године и тренутно броји 300 чланова.
