Повољни услови за вожњу: На граничним прелазима нема дужих задржавања

23.09.2025
08:08
Коментари:0
На већини путева у Републици Српској и ФБиХ јутрос се саобраћа редовно уз повољне временске услове, а на дионицама у усјецима могући су одрони, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због снимања Филма "Линија", данас од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у тунелу Чељиговићи, прије и послије тунела на по 500 метара.
На дионици магистралног пута од Клашница према Бањалуци, у мјесту Гламочани, због санационих радова, саобраћај ће се одвијати лијевом коловозном траком.
Свијет
Џими Кимел се враћа на екране
На регионалном путу Билећа-Делеуша, због санације коловоза, саобраћај ће бити потпуно обустављен до 24. септембра од 8.00 до 15.00 часова. За вријеме обуставе, саобраћај ће бити преусмјерен на магистрални пут Билећа-Требиње-Клобук.
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим саобраћа на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
У току је санација магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина на обилазници око града. Радови се изводе од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком.
На магистралном путу Гацко-Фоча у мјесту Саставци, због санације коловоза саобраћај се одвија успорено, уз краткотрајне застоје.
Режим саобраћаја измијењен је због санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе.
Због изградње тротоара уз магистрални пут Градишка-Чатрња измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због реконструкције раскрснице измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Приједор један-Козарац, у насељу Орловци. За вријеме радова, саобраћај ће се одвијати наизмјенично једном траком, па се возачи моле за стрпљење. Предвиђено је да радови трају до 30. септембра.
Саобраћајни режим измијењен је због извођења радова на дионици магистпалног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.
Друштво
Данас претежно облачно вријеме, крајем дана понегдје киша
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
На магистралном путу Србац-Дервента измијењен је режим у одвијању саобраћаја због рехабилитације овог магистралног пута.
Измијењен је режим саобраћаја на дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича један ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко.
На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.
Због радова на магистралном путу Градишка-Нова Топола-Клашнице и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Ради бушачко-минерских радова, саобраћај ће бити привремено обустављен на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента" у општини Пале радним даном од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.
Свијет
Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због минерских радова долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази и на магистралном путу Добро Поље-Миљевина на локалитету Сијерачке стијене због санације клизишта.
У ФБиХ у току је санација на магистралном путу Била-Витез, због чега се саобраћај одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због санацији одбојне ограде уз магистрални пут Зеница-Добој, на дионици Доња Враца-Лијешница, сваког дана осим недјеље д 9.00 до 17.00 часова возила саобраћају успорено наизмјеничним пропуштањем.
На магистралном путу Цазин-Србљани, због асфалтирања, данас од 8.00 до 16.00 часова саобраћај ће се одвијати наизмјенично, једном траком.
радови су у току на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Коњиц-Јабланица, Јабланица-Прозор, Семизовац-Олово, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона и она се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викедном само у ноћном термину, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
08
42
08
39
08
37
08
35
08
31
Тренутно на програму