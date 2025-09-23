Данас претежно облачно вријеме, крајем дана понегдје киша

23.09.2025
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме, а на западу и сјеверозападу очекује се слаба киша и пад температуре.
Слаба киша очекује се понегдје у Крајини, углавном увече и у ноћи на сриједу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, већином јужног смјера, у сјеверним подручјима сјеверног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 25 до 31 степен Целзијусов, преноси Срна.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац пет, Рибник, Сарајево, Бјелашница девет, Рудо, Фоча, Дрвар, Зеница 10, Билећа, Приједор, Хан Пијесак, Чемерно 11, Бањалука, Нови Град, Тузла 12, Добој 13, Требиње 15, Мостар, Неум 16 степени Целзијусових.
