Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

Грчки Ескобар ухапшен је у Катеринију због брода пуног кокаина који је заплењен у Атлантском океану.
Његов брод је превозио велику количину кокаина из Латинске Америке у Европу, а он је мозак највеће кокаинске банде која је икада дјеловала у Грчкој, преноси портал Protothema.
Кривична прошлост човјека који је ухапшен као власник брода на којем је пронађена велика количина кокаина из Латинске Америке за Европу, у оквиру међународне истраге о активностима криминалне организације, богата је и авантуристичка. Његов идентитет није наведен.
У овом случају је ухапшено пет особа, док се очекује хапшење још пет. Прецизније, прве особе су ухапшене у Грчкој, док су друге које су се налазиле на броду у притвору и биће ускоро ухапшене.
Без сумње, особа која се издваја међу оптуженима је наводни власник брода са дрогом, који је у прошлости био познат под надимком Грчки Ескобар. То је због тога што је био ухапшен као "мозак" највеће кокаинске мреже која је икада дјеловала у Грчкој.
Било је љето 2004. године када су шпанске власти откриле брод под називом "Африца 1" у чијем је теретном дјелу пронађено 5,4 тоне кокаина, чија вриједност данас премашује 500 милиона евра.
Брод је испловио из Пиреја 15. маја 2004. године са декларисаном дестинацијом Турска. Међутим, органи за спровођење закона Грчке и других европских земаља, који су пажљиво пратили сваки покрет грчког Ескобара, лоцирали су његов брод путем сателита како се креће Атлантским океаном ка западној обали Африке.
Шпанске власти су 13. јула извршиле рацију на броду "Африка 1", гдје су пронашле кокаин. Дрога је била упакована у картонске кутије означене као минерална вода.
У августу 2004. године, дилер дроге је лоциран у Штутгарту, у Њемачкој, и ухапшен. Од тренутка када је пао у руке тужилаштва, тврдио је да нема никакве везе са тим. Међутим, није био претјерано увјерљив. Осуђен је на доживотну робију, али је петочлани кривични апелациони суд у Пиреју претворио доживотну казну у 22 године затвора.
