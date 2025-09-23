Logo

У Српској рођено 16 беба

23.09.2025

07:41

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба - по осам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - шест, Невесињу четири и Добоју три бебе.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и четири дјечака, у Невесињу три дјевојчице и дјечак, у Добоју двије дјевојчице и дјечак, Зворнику два дјечака, Требињу дјевојчица.

Ањели Павел Недвед

Фудбал

Осуђени бивши шефови Јувентуса, међу њима и Недвед

У протекла 24 часа није било порода у Приједору, Фочи, Бијељини, Градишци, Источном Сарајеву.

