У Српској рођено 16 беба

23.09.2025
07:41
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба - по осам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - шест, Невесињу четири и Добоју три бебе.
У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и четири дјечака, у Невесињу три дјевојчице и дјечак, у Добоју двије дјевојчице и дјечак, Зворнику два дјечака, Требињу дјевојчица.
У протекла 24 часа није било порода у Приједору, Фочи, Бијељини, Градишци, Источном Сарајеву.
