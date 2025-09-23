Logo

Осуђени бивши шефови Јувентуса, међу њима и Недвед

23.09.2025

07:37

Фото: Printscreen/Youtube/Juventus

Бивши предсједник Јувентуса Андреа Ањели постигао је нагодбу у процесу због лажног књиговодства и добио условну казну затвора од 20 мјесеци, одлучио је суд у Риму.

Ова одлука могла би да отвори пут његовом повратку у фудбал након што му сљедећег месеца истекне забрана рада у спорту.

У истом процесу, бивши потпредсједник клуба Павел Недвед добио је 14 мјесеци условне казне, а бивши спортски директор Фабио Паратићи 18 мјесеци. Бивши извршни директор Маурисио Аривабене ослобођен је свих оптужби.

Јувентус је кажњен са 156.000 евра и постигао је нагодбу са око 75 инвеститора, којима ће исплатити нешто више од милион евра. Клуб је у саопштењу нагласио да и даље сматра да је поступао исправно, али да је нагодба у интересу друштва, акционара и свих заинтересованих страна.

Случај, који је покренут 2021. године, довео је до оставке Ањелија и цијелог управног одбора Јувентуса 2022. године. Ањели је потом суспендован у два наврата, а посљедња забрана истиче у октобру.

Јувентус је због финансијских неправилности прошле сезоне кажњен одузимањем 10 бодова у Серији А, док га је Уефа искључила из Лиге конференција.

Оптужбе су се односиле на нелегалне провизије при трансферима и позајмицама играча, незаконито управљање платама фудбалера, као и на сумњу да су инвеститори обмањивани фиктивним фактурама којима је вештачки приказиван приход клуба.

