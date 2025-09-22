Дембеле добио Златну лопту

22.09.2025
22:53
Коментари:0
Најбољи фудбалер свијета и добитник награде "Златна лопта" коју додјељује Франс фудбал за ову годину је фудбалер Пари Сен Жермена - Усман Дембеле.
Њему је награду уручио легендарни Роналдињо.
OUSMANE DEMBÉLÉ IS THE 2025 MEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/xLSvNVEh51— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Дембеле је био мотор ПСЖ-а који је ове године освојио Лигу шампиона те дошао до финала Свјетског клупског првенства.
Његова партије у кључним утакмицама донијеле су му признање испред младог Ламина Јамала, који је био главни ривал у овогодишњој утрци.
Дембеле је бриљирао и у дресу репрезентације Француске, потврдивши да може бити лидер и на највећој међународној сцени.
Најновије
Најчитаније
22
53
22
46
22
41
22
41
22
33
Тренутно на програму