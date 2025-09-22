Logo

Дембеле добио Златну лопту

22.09.2025

22:53

Дембеле добио Златну лопту
Фото: Tanjug / AP

Најбољи фудбалер свијета и добитник награде "Златна лопта" коју додјељује Франс фудбал за ову годину је фудбалер Пари Сен Жермена - Усман Дембеле.

Њему је награду уручио легендарни Роналдињо.

Дембеле је био мотор ПСЖ-а који је ове године освојио Лигу шампиона те дошао до финала Свјетског клупског првенства.

Његова партије у кључним утакмицама донијеле су му признање испред младог Ламина Јамала, који је био главни ривал у овогодишњој утрци.

Дембеле је бриљирао и у дресу репрезентације Француске, потврдивши да може бити лидер и на највећој међународној сцени.

Usmane Dembele

Ламин Јамал

Zlatna lopta

