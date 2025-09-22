Сутра се славе Свете мученице: Вјерује се да једну ствар треба строго избјегавати

Logo

Свете мученице Минодора, Митродора и Нимфодора, односно њихов дан, у календару Српске православне цркве означен је црним словом, а обиљежава се 23. септембра.

Свете мученице Минодора, Митродора и Нимфодора биле су три рођене сестре из Витиније. Васпитаване у духу хришћанском, повукле су се из града у пустињу, желећи да се у потпуности посвете Богу и приближе му се кроз молитве и пост.

Убрзо њима почеше да доводе болесне ради лијечења и постадоше надалеко познате по својим исцјелитељским моћима. Кад је за то чуо кнет Фонтон, наредио је војницима да их доведу на суд. Међутим, предање каже да је њихово лице, иако испосничко, красила нека посебна љепота, озарена унутрашњим миром и благошћу Божијом, па кнез оста затечен кад их доведоше.

Ласкао им је, обећавао да ће их водити цару који ће их удати за његове велможе, да ће живот провести у богатству и изобиљу, али оне одлучно све одбише. То је наљутило кнеза који наложи војницима да најприје баце на муке Минодору, а да њене сестре затворе у тамницу. Послије љутих мучења викне кнез израњаваној и крвавој Минодори:

"Принеси жртву боговима!"

На то света мученица одговори:

"Зар не видиш, ништа друго и не чиним, него сву себе приносим на жртву Богу мојему?"

Кад издахну у мукама Минодора, кнез изведе и друге двије сестре, постави их крај њеног мртвог тијела, па их поче наговарати да се одрекну Христа, међутим, Митродора и Нимфодора осташе при својој намјери да за Христа ако треба и живот дају. Фонтон их потом уби, али у том тренутку, како предање каже, удари гром из ведрог неба и на мјесту уби кнеза и све његове војнике.

Хришћани чесно сахранише тијела светих Божјих мученица. Страдање сестара се према предању догодило између 305. и 311. године, у вријеме Максимијана Галерија.

Обичаји и вјеровања

У народу живи вјеровање да на овај дан треба бити благ са својим ближњима и да треба избјегавати свађе, а са непријатељима закопати ратне сјекире.

Пронађите смирење у свом срцу и мјесто за праштање. Према веровању, данас се ваља у цркви помолити за здравље породице у сјећање на сестре које су лијечиле болесне и убоге, а нису једна другу напустиле ни у најстрашнијим мукама. Наши стари су такође вјеровали да ако буде грмљавине треба избјегавати излажење напоље.

