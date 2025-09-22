Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

Извор:
АТВ
22.09.2025
19:25
Коментари:1
Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом, више од три сата се причало о плановима, али највише о проблемима.
Фали струје па милиони марака одлазе на увоз. 600 гигават часова електричне енергије је увезено, производња је драстично мања па је финансијски минус већи.
"И Влада је свјесна да ћемо због таквих разлика у набавним и продајним цијенама доживјети минус у овој години који је неки дан усвојен на Влади од 29.540.000 КМ као Матично предузеће због немогућности да се куповна енергија препрода нашим купцима у Српској", рекао је Лука Петровић, генерални директор ЕРС.
Све је додатно отежала и друга сушна година за редом. Тражи се рационализација трошкова, ослобађање од акциза на гориво, паузирање неких инвестиција и поштовање одлуке Владе о забрани запошљавања. Радици на боловању су и даље велики проблем. У тешком положају су двије термоелектране.
"Финансијска ситуација у систему се одражава и на рјешавање наших проблема. Имамо отежано измиривање обавеза према добављачима, додатно финансијску ситуацију је усложнила и срамна пресуда Боксита Милићи која је пресуђена штету Рите Гацко од 4. 800.000 што нам је усложило финансијску ситуацију", каже Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.
"Треба напоменути да РиТЕ Угљевик од 01. фебруара 2024 испоручује своју трећину електричне енергије Словенији па то значи да имамо и додатно умањење енергије из наших капацитета", каже Петровић.
Дистрибуције зависе искључиво од прихода које одобри регулатор. Са повећањем цијене мрежарине се надају да ће продисати.
"У току је тарифни поступак, обављене су јавне расправе и ми очекујемо повољан исход за ОДС-ове из разлога инвестиционих могућности које нисмо имали претходне три године", каже Саша Поповић, в.д. директора Електро-Крајине Бањалука.
Очекује се и тематска сједница Владе Српске о стању у овом сектору. Лука Петровић предлаже да Угљевик буде мјесто засиједања.
