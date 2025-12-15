Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

15.12.2025
14:28
Коментари:0
Драган Човић, лидер ХДЗ БиХ и предсједник ХНС-а БиХ данас је у Мостару, након сједнице Предсједништва ХНС-а, упитан за коментар о кандидатури Славена Ковачевића за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа казао да су "лажни патриоти, лажни грађани, лажни ови или они дошли до краја на видјело".
- Поготово, када је Међународни суд за људска права врло јасно дефинисано карактер те особе, подноситеља тужбе против Босне и Херцеговине у том познатом случају Ковачевић, када је одбила са 16:1 гласање од 17 судаца да се данас поново жели кандидовати за хрватског члана Предсједништва БиХ ја мислим да је само дала додатак онога што стално причамо. Дошло је вријеме у БиХ која треба функционирати као наша домовина, као модерна, европска, да три народа потпуно живе у једнакоправности по Уставу, да сваки од три народа морају представљати искључиво легитимни представници - рекао је Човић.
Нагласио је како сматра да је та кандидатура, заправо, дошла у право вријеме.
Прва кандидатура за изборе у БиХ! Комшић није, ево ко иде испред ДФ-а
- Ми ћемо се потрудити да на идућим изборима апсолутно добијемо нови Изборни закон. Мислим да је ово подстицај свима, прије свега добрим пријатељима Бошњацима који воле Босну и Херцеговину, да разумију да је доста подвала било хрватском народу у име бошњачког народа. Јер, 16 година бошњачким гласовима бирати хрватског члана Предсједништва БиХ и ходати по свијету, представљати се, водити вањску политику кроз конзулате, амбасаде, чак партиципирати у Министарству одбране БиХ, јер је и то овлашћење хрватског члана Предсједништва БиХ када су у питању генерали ХВО који припадају Оружаним снагама БиХ, мислим да је закључено то вријеме - казао је Човић.
Иначе, на сједници Предсједништва ХНС-а БиХ су разматрани актуелни политички тренутак, информација која се појавила у медијима у вези споменица, захвалница и различитих признања која нису додијељена бранитељима те као посебна тема утицаја пројекта "Горњи хоризонти" на долину Неретве.
