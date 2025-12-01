Човић: Унитарна БиХ никада неће заживјети

Извор:
СРНА
01.12.2025
10:07
Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић поручио је да никада неће заживјети грађанство и унитарна БиХ, додајући да је немогућ покушај стварања нове привидне концепције на томе да се затиру идентитети народа у БиХ.
''Немогуће је нашу вјеру, културу, језик и баштину коју имамо стотинама година трансформисати у нешто друго. Сигуран сам да највећи број представника једног, другог и трећег конститутивног народа живи и жели да се зове онако како се звао и кроз историју'', рекао је Човић.
БиХ
Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића
Он је истакао да је у БиХ на сцени протекторат или, евентуално, полупротекторат.
''Ово говорим у контексту чињенице да су управо високи представници, користећи бонска овлашћења од 1997. године до данас направили више од 900 одлука које су утицале на уставе, законодавство, па и смјену демократски изабраних званичника. Такво нешто је проблематично'', рекао је Човић за "Глас Српске".
Он је нагласио да би формирао трећи ентитет када би могао.
''Нисам, јер за то треба промијенити Устав. Без промјене Устава заиста нема смисла о томе превише улазити у расправе. Када говоримо о томе шта у будућности треба направити другачије, онда кажемо да треба направити другачије уређење које ће задовољити потребу сваког конститутивног народа и сваког другог становника БиХ'', додао је Човић.
БиХ
Човић: Нема разлога да не именујемо главног преговарача са ЕУ
Он је напоменуо да има знатно другачијих погледа на Дејтон, да неко машта о "потпуно другачијем `Дејтону два`".
''Неко каже и да је Дејтон и написан управо на такав начин да се кроз петнаестак, двадесет година актуелизује слична расправа, те да се он трансформише у нешто друго, гдје би поновно била укључена међународна заједница'', каже Човић.
Он је истакао да је тешко очекивати да ће међународна заједница одговорити на потребе с којима је БиХ суочена.
''Основа свега је чињеница да је конститутивност уставно обавезујућа и наткровљујућа категорија. Устав БиХ почива искључиво на конститутивности народа, као што је и потврђено одлуком Уставног суда БиХ'', рекао је Човић.
Он је изразио увјерење да ће на општим изборима 2026. године Хрвати добити свог члана Предсједништва БиХ.
