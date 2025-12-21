Путин: Све више земаља жели сарадњу са ЕАЕУ

Logo
21.12.2025

20:24

Фото: Танјуг/АП

Све више земаља изражава спремност за изградњу односа са Евроазијском економском унијом, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Круг преференцијалних спољнотрговинских партнера ЕАЕУ наставља да се шири", рекао је Путин на проширеном састанку Врховног евроазијског економског савјета у Санкт Петербургу.

Путин је истакао да је Индија изразила спремност да интензивира процес договарања преференцијалног споразума са ЕАЕУ.

"У току је разрада преференцијалног споразума са Индијом, земљом која води суверену политику и поузданим партнером са тржиштем од 1,5 милијарди људи и БДП-ом од око четири билиона долара", истакао је Путин.

Тагови:

Владимир Путин

saradnja

