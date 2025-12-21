Извор:
Дру и Џојс Кеси посљедњи пут су видјели своју кћерку Џенифер прије готово 20 година.
Сада, нова нада за рјешење овог дугогодишњег случаја лежи у вјештачкој интелигенцији, која би могла идентификовати осумњиченог снимљеног на надзорној снимци.
Џенифер је нестала из свог дома у Орланду на Флориди, а један од ријетких трагова био је њен аутомобил, црни Шевролет Малибу, пронађен напуштен отприлике километар и по даље, пише Скај Њуз.
Надзорна камера снимила је осумњиченог како се удаљава од Џенифериног аутомобила, али снимак је био превише лошег квалитета за идентификацију, а лице особе било је заклоњено, преноси Индекс.
Међутим, њен отац, 68-годишњи Дру Кеси, вјерује да би вјештачка интелигенција могла коначно помоћи у откривању идентитета те особе побољшањем слике уха.
"Имамо снимак особе која је оставила Џениферин аутомобил и отишла. На том снимку, била је то камера стара 35 година, врло зрнаста", рекао је. "НАСА је побољшала снимак. Рекли су нам да је то најбоље што се може добити. Међутим, појавила се вјештачка интелигенција и имамо бочну страну главе те особе."
"Надам се да можемо разјаснити ухо на слици путем вјештачке интелигенције. Ухо је једнако добро као очи или отисци прстију или ДНК, тако да имамо велике наде. Имамо компанију за вјештачку интелигенцију с којом радимо. ФДЛЕ (Министарство за спровођење закона Флориде) има све. Они раде своју магију и надамо се да ће та магија доћи, а ако успијемо побољшати ту слику, ово ће ићи тако брзо јер ћемо пронаћи ту особу", оптимистичан је отац.
Дру Кеси присјетио се за Скај Њуз тренутка када је 24. јануара 2006. схватио да нешто није у реду. Назвао га је један од кћеркиних колега с посла.
"Питао је: 'Је ли све у реду с Џен? Није се појавила на састанку, а то је врло необично за њу, и није назвала'", испричао је. "Рекао сам – назваћу је и видјети шта се дешава јер се она увијек јавља. То је било једино правило у нашој кући да ако мама или тата зову, јавиш се."
Али, позив није прошао као иначе. "Тако сам је први пут откако је добила возачку дозволу назвао и позив је отишао директно на говорну пошту, не након четири звона па говорна пошта, већ директно на говорну пошту. Одмах сам знао да нешто није у реду", рекао је.
Осим наде коју полажу у технологију, породица Кеси добила је још један потенцијално кључан траг. Разочарани недостатком напретка у истрази коју је водила полиција Орланда, тужили су их 2019. године како би добили приступ хиљадама страница списа.
Случај је 2022. преузело Министарство за спровођење закона Флориде (ФДЛЕ), које је открило ДНК узорак из Џенифериног аутомобила који никада није био тестиран током готово два десетљећа колико га је полиција држала као доказ.
"Када је ФДЛЕ преузео случај, почели су прегледати све и у основи су наишли на неколико доказа који нису били тестирани", објаснио је Дру Кеси. "Деветнаест година касније, тражимо додатни ДНК који би нам вјероватно могао помоћи." ФДЛЕ је такође сузио свој списак особа од интереса у случају.
Џениферина мајка, 68-годишња Џојс Кеси, каже да никада неће одустати од потраге. Иако њен супруг вјерује да Џенифер више није жива, она и даље гаји трачак наде.
"То би окончало готово 20 година двосмисленог губитка. Имате добре дане, имате лоше дане, и нисмо једини људи на свијету који су патили због тога што им је вољена особа украдена од стране особе која мисли да је у реду красти људе. Није", рекла је за Скај Њуз. Проналажење Џенифер испунило би дио наших срца."
Истичући случајеве у којима су нестале особе пронађене живе годинама касније, додала је: "Лично задржавам ту наду због чињенице да је неко пронађен жив годинама касније. Надам се и молим да ћемо Џенифер пронаћи живу, али сам реалиста и статистички, то неће бити исход."
Њен супруг Дру је додао: "Мислим да није жива, мислим да се борила. Зато је само требамо пронаћи. Не вјерујемо да би ико требало да нестане и да не буде пронађен на овом свијету."
Породица и даље неуморно ради на подизању свијести о случају. "Још увијек настављамо дијелити посјетнице за нестале особе на бензинским пумпама. Гдје год идемо, остављамо их на пултовима, јер желимо да сви на свијету знају да је још увијек нестала", рекла је Џојс.
"Већ 20 година желимо да људи знају да смо сваки дан нешто учинили како бисмо покушали пронаћи Џенифер, већ 20 година, и нећемо стати."
