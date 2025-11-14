Logo
Large banner

Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

Извор:

Агенције

14.11.2025

15:23

Коментари:

0
Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић након сједнице органа ове странке прво се осврнуо на отказану сједницу Дома народа ПСБиХ због недостатка кворума.

На сједници се нису појавили кадрови ХДЗ-а БиХ и СНСД-а.

- Сазивати сједнице и онда оптуживати неког да није дошао, то је бесмислено. Ми смо одредили да 20. новембра буде сједница, то је договорено, када сви могу бити. Адемовић је казао да је у складу с Пословником, без колегијума, без ичега, а нека их заказује и даље. Истина је да је пет делегата затражило, али нисам могао ово отказати да би испунио нечији хир, како би рекли да неко блокира. Нећемо овако далеко догурати - истакао је Човић.

Навео је и да је их предсједавајућа Савјета министара БиХ извјестила о питању главног преговарача.

- Кришто нас је извјестила да је ставила на дневни ред да би се одредио преговарачки оквир и евентуално именовао главни преговарач. Договор је био да прво усвојимо два закона, а онда именујемо преговарача, ово је ствар надмудривања. Наравно да не долази у обзир да га Представнички дом ПСБиХ. Ако усвојимо ова два закона, вјерујем да ћемо преговарача имати дан након тога - нагласио је.

Подијели:

Тагови:

Драган Човић

Дом народа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

На православним гробљима уништено више од 1.500 споменика

БиХ

На православним гробљима уништено више од 1.500 споменика

3 ч

0
Шпирић: Противуставни покушаји да Дом народа постане представнички

БиХ

Шпирић: Противуставни покушаји да Дом народа постане представнички

3 ч

0
Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

БиХ

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

4 ч

0
Дом народа опет без кворума

БиХ

Дом народа опет без кворума

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

16

16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner