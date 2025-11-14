Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

Извор:
Агенције
14.11.2025
15:23
Коментари:0
Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић након сједнице органа ове странке прво се осврнуо на отказану сједницу Дома народа ПСБиХ због недостатка кворума.
На сједници се нису појавили кадрови ХДЗ-а БиХ и СНСД-а.
- Сазивати сједнице и онда оптуживати неког да није дошао, то је бесмислено. Ми смо одредили да 20. новембра буде сједница, то је договорено, када сви могу бити. Адемовић је казао да је у складу с Пословником, без колегијума, без ичега, а нека их заказује и даље. Истина је да је пет делегата затражило, али нисам могао ово отказати да би испунио нечији хир, како би рекли да неко блокира. Нећемо овако далеко догурати - истакао је Човић.
Навео је и да је их предсједавајућа Савјета министара БиХ извјестила о питању главног преговарача.
- Кришто нас је извјестила да је ставила на дневни ред да би се одредио преговарачки оквир и евентуално именовао главни преговарач. Договор је био да прво усвојимо два закона, а онда именујемо преговарача, ово је ствар надмудривања. Наравно да не долази у обзир да га Представнички дом ПСБиХ. Ако усвојимо ова два закона, вјерујем да ћемо преговарача имати дан након тога - нагласио је.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму