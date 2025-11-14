На православним гробљима уништено више од 1.500 споменика

Извор:
У Федерацији БиХ постоји око 1.100 локалитета са православним гробљима на којим је од 2013. године срушено 1.500 споменика, подаци су Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Према ријечима предсједника Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђа Радановића то показује да је на дјелу чист културоцид послије геноцида 1941. године и етничког чишћења од 1992. године.
Радановић наводи да је овај попис Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ сачињен искључиво од случајева о којима су извјештавали медији.
У мјесту Пепелари поред Зенице утврђено је да су уништени крстови, у селу Тилићи је 20. октобра ове године разбијен споменик, у православном гробљу Зеница 11. септембра поломљено 60 споменика, у гробљу Ковачићи у Кладњу су два пута разбијени споменици 24. јуна ове године и 8. маја 2023. године.
У селу Тупковићи поред Живиница 2. децембра прошле године оскрнављено је православно гробље, 2023. године скрнављено је Православно гробље Лемези у Сарајеву, док је у Мостару оскрнављено гробље Виховићи 10. јула 2022. године.
Према истом извору, православно гробље Пламенице Кључ оскрнављено је 22. септембра 2024. године, као и 6. фебруара 2023. године, гробље у Санском Мосту 9. августа 2023. године, а 24. августа исте године утврђено је да су оштећени споменици поред комплекса правосудних институција у Сарајеву.
Споменици су уништавани и у православном гробљу Мошћаница поред Зенице што је утврђено 10. јула 2017. године, затим у мјесту Осојници поред Зенице 25. маја ове године.
На српском православном гробљу Добрич у Широком Бријегу је 28. јула 2020. године освануо увредљиви графит на зиду православног гробља и цркве.
Такође је забиљежен случај разбијања прозора на капели православног гробља у мјесту Караула поред Какња 25. јула ове године, док је село Горње Бабице код Лукавца оштећено чак четири пута.
У мјесту Брезичани у општини Доњи Вакуф оштећено је православно гробље 12. марта 2022. године, док је у мјесту Осојница поред Зенице 25. маја ове године проваљено у православну капелу Покрова Пресвете Богородице.
Православно гробље оскрнављено је и у мјесту Суботиње поред Какња 8. јула 2018. године, док је православно гробље у мјесту Осијек код Сарајева скрнављено неколико пута 2015, 2016. и 2017. године.
Скрнављење православних гробница регистровано је и у мјесту Горња Саница на подручју Општине Кључ, док је у Новом Травнику оскрнављено православно гробље Трновац-Опара што је регистровано 3. маја 2013. године.
На подручју општине Завидовићи забиљежено је скрнављење православних гробаља у селу Гостовић 2013. године и у насељу Вуковине у Возући 2. августа 2018. године.
Православно гробље у селу Маоча у Сребренику оштећено је у јуну 2022. године.
На мети вандала нашла су се и православна гробља у бихаћком насељу Нова четврт, спомен плоча убијеним Србима у мјесту Јелачићи поред Кладња, православно гробље Дурач поред Грачанице, православно гробље Кривача и Врнојевићи у општини Живинице, те православно гробље Дубница поред Калесије, гдје је нестао средњевјековним споменик стар шест вијекова који има историјску вриједност.
Према подацима Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ оштећено је православно гробље Оловци поред Кладња, Трновац поред Тузле, Видаковићи у Горњем Раковцу поред Маглаја, Данци поред Какња, Загајници општина Олово, Мекиш поред Тешња, Комар поред Травника, селу Баре поред Хаџића, Дивјача код Семизовца у општини Илијаш, у мјесту Младош поред Бусоваче, Љешево поред Илијаша, Доња Јеховина у Какњу.
На овој листи која није коначна документовани су само случајеви о којима су извјештавали медији.
