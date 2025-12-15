Посланици у Хрватском сабору данас би требало да одлучују о судбини великог броја људи

Извор:
Посланици у Хрватском сабору требало би данас да гласају о Приједлогу закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори у општини Двор, на самој граници са БиХ, о чему је расправа вођена у четвртак, 11. децембра.
Током расправе најчешће су постављена питања безбједности пројекта и утицаја на животну средину, а приговорено је и да се 20 година нерада сада настоји премостити доношењем закона по хитној процедури.
Постављана су и питања зашто расправи о закону није претходила студија утицаја на животну средину, те да ли су исцрпљене све могућности преговора у вези са складиштењем у Словенији.
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упозорио је посланике у Хрватском сабору да овај законски приједлог означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.
Он је у отвореном писму позвао Хрватски сабор да прије гласања за овај скандалозни акт узму у обзир озбиљне посљедице које реализација овог пројекта може имати по здравље становништва, животну средину и укупну безбједност како на територији Хрватске тако и на територији Републике Српске и ФБиХ.
Локалне заједнице из Републике Српске и Федерације БиХ које гравитирају ријеци Уни упутиле су писмо Хрватском сабору у којем апелују да посланици не гласају за предложени закон о центру за збрињавање радиоактивног отпада који Трговску гору уврштава у законски оквир.
Писмо, насловљено као молба за заштиту права на сигуран живот становништва уз ријеку Уну на територији БиХ, упутиле су Крупа на Уни, Нови Град, Костајница, Приједор, Козарска Дубица, Градишка, Велика Кладуша, Бихаћ, Босанска Крупа, Кључ и Босански Петровац, а придружило се и Министарство за грађење, просторно планирање и заштиту животне средине Унско-санског кантона.
Доношење предложеног законског рјешења осигураће просторнопланско утврђивање локације центра за збрињавање радиоактивног отпада и услове спровођења захвата у простору.
тај начин ће се осигурати правовремено успостављање центра, али и збрињавање институционалног отпада из Хрватске, што је потребно да би она испунила све међународне обавезе у погледу збрињавања радиоактивног отпада и истрошених институционалних извора.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад, складишти на Трговској гори у општини Двор, уз границу са БиХ.
