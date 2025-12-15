Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Извор:
СРНА
15.12.2025
07:36

Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите и социјалних давања.
Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус, које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, саопштено је из Министарства финансија.
Предвиђено је да укупно буду исплаћена 52.000.000 КМ.
Министарство финансија ће сутра исплатити и новембарске накнаде за туђу његу и помоћ општинама и градовима у Републици Српској.
