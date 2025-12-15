Logo
Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

СРНА

15.12.2025

07:36

Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите и социјалних давања.

Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус, које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, саопштено је из Министарства финансија.

Предвиђено је да укупно буду исплаћена 52.000.000 КМ.

Министарство финансија ће сутра исплатити и новембарске накнаде за туђу његу и помоћ општинама и градовима у Републици Српској.

Ministarstvo finansija RS

isplata

Борачки додатак

