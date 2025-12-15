Logo
Папа Лав стиже у Украјину?

Папа Лав стиже у Украјину?

Папа Лав XIV је изјавио да је Ватикан већ припремио аранжмане за пут у Украјину, на који ће он кренути четири дана након свог састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским, али да постоје тешкоће повезане са безбједносним проблемима у тој земљи.

"Надам се, али не знам када. Морамо бити реални у вези са овим стварима", рекао је папа новинарима приликом приватне аудијенције оптичара, која је одржана у његовој резиденцији Кастел Гандолфо поводом дана Свете Луције, заштитнице вида, преноси АНСА.

Папа је изразио наду да ће се уложити сви напори за "праведан и трајан мир" у Украјини, а исте напоре је затражио од италијанских дипломата.

Папа Лав XIV је казао дипломатама да "морају бити мушкарци и жене дијалога, вјешти у читању знакова времена према том кодексу хришћанског хуманизма који је у основи италијанске и европске културе", да би "сачували и промовисали истински мир".

