Шок у Холивуду! Славни глумац и редитељ пронађен мртав са супругом

15.12.2025

07:22

Глумац и његова супруг пронађени мртви
Полиција Лос Анђелеса саопштила је да је примила пријаву о мртвим особама у кући Роба Рајнера, познатог холивудског редитеља, глумца и продуцента.

Портпарол породице Рајнер рекао је касно у недјељу да су Мишел и Роб Рајнер преминули, описујући губитак као "трагичан" и замоливши за приватност док ближњи тугују.

Полиција Лос Анђелеса саопштила је да је примила пријаву о мртвим особама у кући Роба Рајнера, познатог холивудског редитеља, глумца и продуцента који, поред бројних награда и легендарне филмографије, а има и номинацију за Оскара. Портпарол породице је потврдио да су у питању Рејнер и његова супруга Мишел. Полиција сумња на убиство и не жели више ништа да открије по том питању, али је одмах затражила налог за претрес породичне куће.

Свијет

Данас наставак разговора званичника Украјине и САД у Берлину, долазе и европски лидери

Међутим, породица је за амерички АНЦ Њус рекла да су обоје избодени на смрт.

"Са дубоком тугом објављујемо трагичну смрт Мишел и Роба Рајнера. Сломљено нам је срце због овог изненадног губитка и молимо за приватност током овог невјероватно тешког времена", рекао је портпарол у саопштењу.

