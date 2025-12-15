Шок у Холивуду! Славни глумац и редитељ пронађен мртав са супругом

15.12.2025
Полиција Лос Анђелеса саопштила је да је примила пријаву о мртвим особама у кући Роба Рајнера, познатог холивудског редитеља, глумца и продуцента.
Портпарол породице Рајнер рекао је касно у недјељу да су Мишел и Роб Рајнер преминули, описујући губитак као "трагичан" и замоливши за приватност док ближњи тугују.
Полиција Лос Анђелеса саопштила је да је примила пријаву о мртвим особама у кући Роба Рајнера, познатог холивудског редитеља, глумца и продуцента који, поред бројних награда и легендарне филмографије, а има и номинацију за Оскара. Портпарол породице је потврдио да су у питању Рејнер и његова супруга Мишел. Полиција сумња на убиство и не жели више ништа да открије по том питању, али је одмах затражила налог за претрес породичне куће.
Међутим, породица је за амерички АНЦ Њус рекла да су обоје избодени на смрт.
Портпарол породице Рајнер рекао је касно у недјељу да су Мишел и Роб Рајнер преминули, описујући губитак као "трагичан" и замоливши за приватност док ближњи тугују.
"Са дубоком тугом објављујемо трагичну смрт Мишел и Роба Рајнера. Сломљено нам је срце због овог изненадног губитка и молимо за приватност током овог невјероватно тешког времена", рекао је портпарол у саопштењу.
(abcnews)
