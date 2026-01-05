Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Извор:
Пријаве за једнократну новчану подршку у износу од 1.000 КМ за новорођенчад у ФБиХ рођену у 2025. години путем апликације е-породиље биће отворене до 15. фебруара ове године, потврдио је федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић.
Он је појаснио како се пријаве односе искључиво на дјецу рођену у децембру 2025. године, као и на оне случајеве у којима родитељи раније нису били упознати с правом на ову врсту подршке за дјецу рођену током 2025. године.
"Немојте покушавати пријавити дијете рођено у јануару ове године јер апликација неће прихватити пријаву, а то вам може створити потешкоће када се апликација буде отварала за новорођенчад у 2026. години", упозорио је Делић.
Додао је како ће, након усвајања буџета и Програма утрошка средстава за 2026. годину, апликација е-породиље поново бити отворена за нове пријаве.
Подсјетимо, апликација за породиље у ФБиХ покренута је у априлу 2024. године, а већ наредне године додатно је поједностављена у сарадњи с Агенцијом за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА).
Према подацима из 2024. године, у оквиру апликације "еПородиља“ једнократном новчаном подршком од по 1.000 КМ обухваћено је укупно 15.905 беба у ФБиХ, од чега 8.211 дјечака и 7.694 дјевојчице.
